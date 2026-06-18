Las redes sociales se llenaron de comentarios y testimonios de vecinos de Santa Teresita y Mar del Tuyú por la presencia de un hombre vestido completamente de negro que, según distintos relatos, suele caminar por la vía pública y protagonizar situaciones que generan preocupación.

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La situación tomó notoriedad luego de una publicación de FM La Marea, donde se recopilaron denuncias y experiencias de vecinos que afirman haber visto al hombre en distintos puntos de ambas localidades del Partido de La Costa.

Según los testimonios, fue observado en inmediaciones de escuelas, paradas de colectivo, playas y calles céntricas. Algunos vecinos señalaron que suele caminar por el medio de la calle y acercarse a vehículos en movimiento.

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"Lo vi el viernes pasado al mediodía caminando por el medio de la calle 33 entre 2 y 3. No sé si es violento, pero su aspecto es muy particular y su actitud es extraña. Intimida un poco", escribió una vecina.

Otra mujer relató que tuvo que frenar bruscamente cuando circulaba por una calle con neblina porque el hombre caminaba por la calzada. “Lo vi de casualidad. Es un peligro”, sostuvo.

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También hubo comentarios de personas que aseguraron haberlo visto cerca de establecimientos educativos. "Voy a la secundaria y siempre lo veo en las salidas", escribió un joven, mientras que otros reclamaron mayor presencia policial en las zonas donde suele aparecer.

Sin embargo, no todos los testimonios coincidieron en señalarlo como una amenaza. Varios vecinos afirmaron habérselo cruzado y no haber observado comportamientos agresivos.

"Yo me lo crucé y no noté nada raro. Sí, la vestimenta llama la atención, pero no vi ningún comportamiento extraño", comentó un usuario.

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En la misma línea, otra vecina contó: "Lo vi caminando por la calle 2 mientras estaba con mis hijos. Nos llamó la atención cómo estaba vestido, pero pasó al lado nuestro y ni nos miró. Seguía en la suya".

Entre los cientos de comentarios también aparecieron hipótesis sobre posibles problemas de salud mental o adicciones, aunque ninguna de esas versiones cuenta con confirmación oficial.

Uno de los mensajes más comentados sostuvo que el hombre sería un vecino recién llegado a la zona y que atravesaría una situación personal compleja. Sin embargo, esa información tampoco pudo ser corroborada por fuentes oficiales.

Mientras tanto, numerosos vecinos reclamaron que las autoridades intervengan para identificar a la persona y determinar si existe algún riesgo para la comunidad.

Por el momento, no trascendió la identidad del hombre ni hay información oficial sobre denuncias o actuaciones policiales vinculadas a los hechos que circulan en redes sociales. La preocupación, sin embargo, sigue creciendo entre los habitantes de la Costa Atlántica.