A pocos días del Día del Padre, una de las fechas más importantes para el comercio minorista, desde Bahía Blanca aseguran que las expectativas de repunte no se están cumpliendo y advierten sobre una profunda crisis en la actividad.

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Luis Amore, integrante de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca y referente del sector del calzado, aseguró que las ventas se encuentran muy por debajo de las registradas en años anteriores y describió un escenario preocupante para los comerciantes.

“Estamos en víspera del Día del Padre, y la venta es prácticamente nula en comparación con otros años. La situación es bastante difícil”, afirmó en declaraciones al programa Panorama, que se emite por LU2.

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Amore sostuvo que los comerciantes vienen aplicando promociones, descuentos y distintas estrategias para atraer clientes, aunque reconoció que las herramientas disponibles ya no alcanzan para revertir la caída del consumo.

“Hace bastante tiempo que venimos agudizando el ingenio. Ya no nos quedan recursos para inventar o para ver cómo poder levantar la venta, que está tan caída”, expresó.

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El dirigente mercantil señaló que la crisis afecta a prácticamente todos los rubros. “No hay consumo en línea general. Lo veo en todos los sectores. No camina gente. Incluso la gastronomía, que en su momento la vimos muy floreciente, hoy está bastante deteriorada”, indicó.

En ese contexto, diferenció la evolución de algunos indicadores económicos de la realidad cotidiana de los comercios. “Entiendo que la macroeconomía está funcionando muy bien, pero no sé si el Gobierno sabe que la mayoría de los comercios están en terapia intensiva”, aseguró.

Amore afirmó que la caída del consumo se profundizó durante 2026 y remarcó que, pese a la desaceleración de precios en algunos sectores, las ventas no muestran señales de recuperación. “Los precios caen y tampoco hay venta”, resumió.

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La preocupación también se refleja en la decisión de mantener abiertos los locales durante los feriados y trabajar normalmente en la previa del Día del Padre. Sin embargo, los comerciantes reconocen que la actividad continúa estancada.

Consultado sobre la posibilidad de que parte de las operaciones se hayan trasladado a plataformas internacionales de comercio electrónico, el referente de la Cámara de Comercio descartó que ese sea el principal problema. “Creo que no se está vendiendo. Todo está paralizado”, afirmó.

Además, reveló que una franquicia vinculada a su actividad cerrará a fin de mes en Punta Alta debido a la falta de rentabilidad. Según explicó, la escasez de ventas impide afrontar costos básicos y reponer mercadería, lo que termina deteriorando el funcionamiento de los negocios.

“Cuando hay tan poca venta, primero se pagan los sueldos, después el alquiler y después los servicios. Lo poco que queda no alcanza para reponer stock”, señaló.

Por último, advirtió sobre el impacto social que generan los cierres de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. “Detrás de cada empleado hay muchas familias”, remarcó.