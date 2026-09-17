Una nueva fumigación con agroquímicos volvió a generar preocupación entre los vecinos de Carlos Keen, en el partido de Luján. El episodio ocurrió hace una semana y derivó en la suspensión de clases y actividades en distintas instituciones de la localidad.

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Según publicó el medio local El Civismo, vecinos denunciaron que la aplicación se realizó sobre calle 2, entre 15 y José C. Paz, en un sector próximo al área urbana.

Los habitantes de la localidad señalaron que la aplicación habría incumplido las restricciones establecidas por la Ordenanza 5359/11, que contempla una zona de exclusión de al menos 500 metros para este tipo de prácticas.

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Además, denunciaron que tampoco se habría cumplido con el requisito de comunicar con 48 horas de anticipación a los establecimientos educativos cercanos, previsto por la normativa local.

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Suspendieron clases y actividades

La situación llevó a adoptar distintas medidas preventivas. La Escuela Secundaria N° 4 suspendió sus clases, mientras que también se interrumpieron actividades en la Biblioteca Popular, la Sociedad de Fomento y el Centro Cultural y Turístico.

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En esos espacios se desarrollan propuestas recreativas y deportivas, entre ellas fútbol.

Desde la Biblioteca Popular de Carlos Keen comunicaron que decidieron suspender la atención al público para “priorizar el cuidado y la seguridad de nuestra comunidad” y llamaron a tomar conciencia sobre la situación.

La Escuela Primaria de la localidad también difundió un comunicado para visibilizar el episodio y reclamar la adopción de las medidas correspondientes.

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Según relataron vecinos a El Civismo, varias personas manifestaron malestares de salud luego de la fumigación.

Recomendaciones del centro de salud

Ante el episodio, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) difundió recomendaciones para quienes pudieran haber estado expuestos.

Desde el establecimiento solicitaron que quienes presentaran síntomas o malestares compatibles con el contacto con agroquímicos concurrieran a la guardia médica y dejaran registrada la atención en el libro correspondiente.

También recomendaron a los damnificados realizar las denuncias ante la Fiscalía y aportar las pruebas disponibles, entre ellas fotografías y videos.

Los vecinos vienen planteando desde hace tiempo su preocupación por el impacto que las fumigaciones pueden generar en la comunidad. En ese marco, algunos habitantes también relacionaron la problemática con distintas enfermedades, aunque esas asociaciones requieren evidencia epidemiológica específica para establecer una relación causal.

Una asamblea para organizar los reclamos

Luego de lo ocurrido, vecinos damnificados realizaron una asamblea en la que participaron decenas de personas. El objetivo fue comenzar a organizar una estrategia común frente a futuras aplicaciones que consideran irregulares.

Durante el encuentro surgió la propuesta de impulsar una asociación que reúna a productores y vecinos para centralizar información, canalizar denuncias y registrar los episodios denunciados.

También se planteó recopilar información sobre posibles impactos en la salud y los malestares manifestados por los habitantes.

Los vecinos acordaron realizar una nueva asamblea durante la primera semana de octubre.