Una sucursal de Supermercados Toledo en Miramar habría cerrado sus puertas este lunes luego de que el establecimiento quedara sin atención en las cajas. Según informó El Recado, el gerente habría dispuesto el cierre del local en medio de nuevas dudas por el pago de los salarios.

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El episodio ocurre mientras los trabajadores atraviesan dificultades vinculadas al cobro de sus haberes. Según trascendió, habrían recibido hasta el momento solamente una parte de sus salarios, lo que volvió a generar incertidumbre sobre la situación laboral.

El conflicto ya había generado reclamos durante junio, cuando el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) denunció incumplimientos salariales y declaró el estado de alerta y movilización. La situación alcanzó a unos 1.400 trabajadores y derivó en una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.

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En aquella oportunidad, la empresa había abonado inicialmente el 50% de los salarios de mayo y luego otro 20%, hasta completar posteriormente los haberes tras la intervención del gremio.

Ahora, el nuevo escenario vuelve a generar preocupación entre los empleados y también dudas entre los clientes. Hasta el momento no se conoció una explicación pública de la empresa sobre lo ocurrido en Miramar ni sobre la situación de los salarios.

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