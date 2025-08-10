Preocupación en Rauch por un reconocido fotógrafo que sufrió un infarto en plena cobertura: cómo es su estado de salud
José Lavallen se descompensó en plena cobertura de una fiesta. Permanece internado en la unidad coronaria de la Clínica Chacabuco.
El reconocido fotógrafo de Rauch, José Lavallen, sufrió un infarto mientras trabajaba en una fiesta de 15 y se encuentra estable, a la espera de una intervención quirúrgica. La noticia generó una gran preocupación en la comunidad.
Según informó su familia a través de Fm Rauch, el episodio ocurrió el sábado pasado por la noche, mientras Lavallen filmaba el evento junto a su hijo Fernando. Tras sentir un fuerte dolor en el pecho, se dirigió a la guardia del Hospital de Rauch, donde fue atendido de inmediato. Un electrocardiograma y análisis confirmaron que había sufrido un infarto.
El domingo fue trasladado a la Clínica Chacabuco, donde ingresó a la Unidad Coronaria. Allí ratificaron el diagnóstico y, por su delicado cuadro, fue derivado a una habitación individual para evitar complicaciones.
Actualmente, Lavallen espera la llegada de los materiales necesarios para la cirugía, prevista para el próximo lunes. “Agradecemos de corazón a todos los que preguntan y envían fuerzas por su recuperación”, expresó su familia.
