El reconocido fotógrafo de Rauch, José Lavallen, sufrió un infarto mientras trabajaba en una fiesta de 15 y se encuentra estable, a la espera de una intervención quirúrgica. La noticia generó una gran preocupación en la comunidad.

Ads

Según informó su familia a través de Fm Rauch, el episodio ocurrió el sábado pasado por la noche, mientras Lavallen filmaba el evento junto a su hijo Fernando. Tras sentir un fuerte dolor en el pecho, se dirigió a la guardia del Hospital de Rauch, donde fue atendido de inmediato. Un electrocardiograma y análisis confirmaron que había sufrido un infarto.

El domingo fue trasladado a la Clínica Chacabuco, donde ingresó a la Unidad Coronaria. Allí ratificaron el diagnóstico y, por su delicado cuadro, fue derivado a una habitación individual para evitar complicaciones.

Ads

Actualmente, Lavallen espera la llegada de los materiales necesarios para la cirugía, prevista para el próximo lunes. “Agradecemos de corazón a todos los que preguntan y envían fuerzas por su recuperación”, expresó su familia.

Ads