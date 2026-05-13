Autoridades sanitarias de Salliqueló confirmaron que el Gobierno nacional dio de baja el programa Remediar y alertaron sobre el impacto que la medida ya genera en los centros de salud del distrito, donde comenzaron a registrarse faltantes de medicamentos esenciales.

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Según informó el medio local Veradia.com, desde el sistema de salud local señalaron que desde hace meses se venía observando una reducción progresiva en la entrega de medicación y que actualmente el abastecimiento es prácticamente nulo.

La directora de Salud municipal, Leticia Martín, y la directora del Hospital Municipal, Andrea Vidaurre, explicaron el escenario actual y las consecuencias de la decisión nacional.

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“Formalmente nos comunicó el Ministerio de Salud de la Provincia que, a su vez, fue comunicado por el Ministerio de Salud de la Nación, que a partir del 1 de abril de este año se terminó el programa Remediar”, indicó Vidaurre. “Eso formalmente y en los hechos lo vemos porque tenemos muy poca medicación y no nos ha vuelto a llegar”, agregó.

El programa Remediar funcionaba desde 2002 y garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para personas sin cobertura médica o con dificultades económicas. En Salliqueló, la distribución se realizaba en los CAPS de los barrios San Juan, Fonavi y San Martín, además del centro de salud de Quenumá.

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Las autoridades sanitarias explicaron que desde fines de 2023 comenzaron a detectar una disminución sostenida en las entregas. “Llegaban todos los medicamentos, pero en menor cantidad y más espaciados”, detallaron.

El sistema funcionaba mediante recetas registradas y rendidas mensualmente al Ministerio de Salud, que luego enviaba la reposición correspondiente. Sin embargo, la reposición comenzó a interrumpirse hasta la confirmación oficial de la baja del programa.

Desde el área de Salud advirtieron que el impacto alcanza tratamientos para hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, anticonceptivos, antibióticos y patologías neurológicas, entre otros.

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“Hoy estamos teniendo gente que viene y pregunta qué medicación puede dejar de tomar porque no está accediendo a los tratamientos”, alertó Leticia Martín.

Las funcionarias señalaron además que, durante los años de funcionamiento pleno del programa, también se asistía a personas con obra social que atravesaban situaciones económicas complejas o estaban esperando autorizaciones para acceder a sus medicamentos.

Frente a este escenario, explicaron que la provincia de Buenos Aires comenzó a implementar el programa “Medicamentos Bonaerenses”, destinado a reforzar la cobertura de enfermedades crónicas y prevalentes. No obstante, remarcaron que el nuevo esquema no alcanza a cubrir el volumen que anteriormente garantizaba Remediar.

“Vamos a seguir gestionando recursos desde el Municipio, con la Provincia, laboratorios y donaciones de medicamentos, pero la realidad es que ni los municipios ni las provincias pueden absorber completamente lo que Nación deja de garantizar”, expresaron.

De acuerdo con datos aportados por el sistema de salud local, durante el último año se entregaron más de 6.000 recetas vinculadas al programa en los cuatro centros de salud del distrito, lo que representó una cobertura estimada superior a los 200 millones de pesos anuales en medicamentos.