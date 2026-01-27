La temporada de verano no está dando los resultados esperados en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires. En Santa Teresita, comerciantes y prestadores turísticos advierten una fuerte caída en la actividad y alertan por los números que está dejando enero.

“Estamos a un 35 o 40% de lo que fue el año pasado, así que la cosa viene bastante brava”, aseguró Nelly Risso, titular del balneario Puerto Luana, al describir el panorama del sector.

Según explicó, el problema no pasa por los precios sino por la falta de turistas. “Las carpas tienen muy buen precio. El que viene y pregunta se queda, pero no hay tanta cantidad de gente”, remarcó.

A esa situación se sumaron condiciones climáticas adversas que golpearon de lleno a los balnearios. “Tuvimos sudestada y nos destrozó todo. Fue un problemón”, relató Risso, y agregó que el frío y el mal tiempo complicaron aún más una temporada que recién mostró un leve repunte en los últimos días.

La baja actividad no se limita al rubro playa. “Hablé con muchos comerciantes amigos y están todos iguales, con poca venta”, sostuvo. También señaló que los hoteles de la zona registran ocupaciones del 40 al 50%, cifras bajas para esta época del año.

En ese contexto, la empresaria destacó que los precios se mantuvieron casi sin cambios respecto del verano anterior. “Nosotros no subimos prácticamente nada. Estamos alrededor de un 20% de aumento, y en localidades cercanas como San Bernardo alquilan carpas casi al doble de lo que se paga acá”, comparó.

De cara a lo que viene, el panorama sigue siendo incierto. “Si enero sigue así, febrero lo vamos a tener que tomar con pinzas”, advirtió Risso, y reconoció que muchos comerciantes ya piensan en cómo replantear el resto del año.

Mientras tanto, en Santa Teresita la expectativa está puesta en que el buen clima ayude a mejorar el movimiento turístico. “Ojalá que los que vengan se queden. Esto tiene que mejorar para todos”, cerró.