Preocupación por el ex IOSFA en Coronel Rosales: Cierres y puestos de trabajo en riesgo
Según las estimaciones, están en juego 83 puestos de trabajo en el distrito de la sexta sección. Pedido de informes de diputado radical Pablo Juliano.
El Gobierno de Javier Milei acelera la disolución y liquidación del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que dará paso a una estructura reducida denominada Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La decisión implica el cierre de farmacias propias, centros de salud y delegaciones en distintos puntos del país, entre ellos, en la provincia de Buenos Aires como La Plata, Punta Alta, Tandil y Punta Indio.
La UCR Coronel Rosales - Punta Alta presentó la situación ante los legisladores para que se trate en la Cámara de Diputados de la Nación. La presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical y concejal Liliana Taboada, junto a la presidenta de la Juventud Radical, Natasha Lopetegui, trasladaron al diputado nacional radical Pablo Juliano la preocupación por la situación de la ex IOSFA y sus consecuencias en Puerto Belgrano y Punta Alta.
Ante ese planteo, el legislador Juliano tomó el reclamo y presentó un pedido de informes ante la Cámara de Diputados de la Nación para exigir explicaciones urgentes al Gobierno nacional.
La preocupación reside en la continuidad de las prestaciones sanitarias, el acceso a medicamentos y las fuentes laborales de numerosos trabajadores de la región. Entre los principales puntos del reclamo, se encuentran el cierre de farmacias en Puerto Belgrano y el Hospital Naval, la situación del policonsultorio de Punta Alta, la continuidad de los tratamientos médicos y las alternativas previstas para garantizar los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en estos servicios. Según las estimaciones difundidas en el distrito, están en juego 83 puestos de trabajo.
El pedido de informes busca que el Poder Ejecutivo brinde información clara y documentada sobre el proceso de disolución y liquidación del ex IOSFA, la creación de la nueva OSFA, la situación financiera de la obra social y las medidas previstas para evitar que los afiliados queden sin cobertura y los trabajadores sin empleo.
Punta Indio
En el partido de Punta Indio, la delegación de la obra social ubicada en Verónica también quedó alcanzada por el proceso de desactivación.
Esta situación de la delegación se inscribe en un escenario de preocupación aún más amplio ya que el futuro de las instalaciones y las fuentes laborales vinculadas a la actividad de la Base Aeronaval también están en riesgo.
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