Vecinos de Tandil que transitan habitualmente por la rotonda de las rutas 226 y Rauch manifestaron su preocupación por el crecimiento excesivo de pastos en el lugar, que dificulta la visibilidad y genera riesgos viales, especialmente durante la noche, debido también a la escasa iluminación del sector.

La responsabilidad del mantenimiento corresponde a Corredores Viales, empresa concesionaria de la Ruta Nacional 226, que, según denuncia el municipio, ha abandonado las tareas de conservación en el tramo urbano de la ciudad.

Ante esa situación, el Municipio de Tandil emitió en octubre un comunicado informando que se haría cargo “de manera excepcional” del corte de pasto en las rotondas de la 226, debido a la falta de respuesta de la concesionaria. Sin embargo, el problema persiste.

Actualmente, la altura de los pastizales en la rotonda de Rauch supera niveles normales, afectando la visibilidad de los conductores y aumentando el riesgo de siniestros viales. “Es una zona de mucho tránsito, especialmente para quienes ingresan o salen de la ciudad, y de noche es peligrosísima porque casi no hay luz”, remarcaron varios automovilistas que circulan por el lugar.

Más allá de la discusión sobre a quién le corresponde el mantenimiento, los vecinos piden una acción inmediata, ya que la combinación de vegetación alta y falta de iluminación convierte el cruce en un punto crítico de la red vial local.

En paralelo, el Departamento Ejecutivo municipal adjudicó recientemente el servicio de desmalezamiento en distintos espacios públicos de Tandil a la empresa ATACK S.R.L., por un monto total de $82.624.686, según consta en la Licitación Privada N° 30-02-25, fechada el 23 de octubre de 2025.

Con ese contrato vigente, los vecinos esperan que el mantenimiento de la rotonda de 226 y Rauch se incluya entre las prioridades para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes