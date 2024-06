Desde el Gobierno le pidieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que baje la medida cautelar que había dictado por la cartelización de las prepagas, por lo que desde julio volverán a tener vía libre para aumentar sus precios.

"Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar", denunció el legislador de la CABA de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta en la red social Twitter.

"No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo", se quejó.