Un estudiante de la Escuela Secundaria Instituto Brown de Haedo fue allanado en su vivienda de Ituzaingó luego de publicar en su estado de WhatsApp una amenaza de llevar a cabo un ataque armado en el establecimiento educativo. El hecho generó temor entre sus compañeros, quienes alertaron de inmediato a las autoridades escolares.

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Según informó el medio Primeraplanaonline, el joven había compartido una imagen en la que se lo veía con un arma junto a un mensaje intimidante: “Prepárense para los tiros mañana, mangas de hdp para lo que no me comparten pepitos ni auris en clases”. La publicación se viralizó rápidamente entre sus contactos y motivó la denuncia.

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A partir de la intervención judicial, se ordenó un allanamiento en la casa del menor, ubicada en un complejo de departamentos en Ituzaingó. El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Guillermo Rodríguez Rey, a cargo de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, y autorizado por la jueza de Garantías del Joven Karina de Luca.

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Durante el operativo, la Policía secuestró una gorra similar a la que el joven llevaba en la foto, un anillo dorado, un teléfono celular marca iPhone, otros dispositivos móviles del grupo familiar, una notebook y una pistola de aire comprimido de color negro, que sería la misma exhibida en la imagen difundida.

El adolescente quedó imputado por el delito de intimidación pública y deberá presentarse a declarar junto a sus familiares en las próximas horas. Como medida preventiva, se dispuso que continúe sus estudios de manera virtual y no asista presencialmente al colegio mientras avanza la investigación.

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