A más de veinte años de la tragedia ocurrida en República Cromañón, el diputado bonaerense Facundo Tignanelli presentó un proyecto de ley para declarar a las víctimas fatales y sobrevivientes como sujetos prioritarios de políticas públicas de memoria, verdad, justicia, reparación integral y acompañamiento en la provincia de Buenos Aires.

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La propuesta, impulsada por el legislador de Fuerza Patria, busca consolidar un marco de asistencia estatal permanente para quienes resultaron afectados por el incendio del 30 de diciembre de 2004, que provocó la muerte de 194 personas y dejó alrededor de 4.500 sobrevivientes con secuelas que, según remarca el proyecto, continúan hasta la actualidad.

En los fundamentos de la iniciativa, Tignanelli sostiene que lo sucedido no puede ser considerado un accidente aislado debido a las responsabilidades estatales involucradas en materia de control, fiscalización y prevención. En ese sentido, afirmó que la tragedia expuso una grave situación institucional y afectó particularmente a miles de familias bonaerenses.

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El proyecto destaca que una parte importante de las víctimas y sobrevivientes residía en territorio bonaerense, por lo que considera que existe una responsabilidad especial por parte del Estado provincial para garantizar políticas de acompañamiento y reparación.

Entre los principales puntos, la iniciativa propone la creación de un Registro Provincial de Víctimas Fatales y Sobrevivientes de la Masacre de Cromañón, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo será identificar a las personas alcanzadas por la norma, facilitar el acceso a programas específicos y coordinar acciones con municipios y organismos provinciales.

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Además, establece la implementación de políticas públicas en materia de salud integral y salud mental, con asistencia interdisciplinaria y seguimiento permanente para sobrevivientes y familiares de las víctimas.

En el ámbito educativo, el texto impulsa la creación de una Jornada Reflexiva de Protección, Prevención y Memoria que se realizaría cada 30 de marzo en todas las escuelas bonaerenses. La actividad buscará promover la reflexión colectiva sobre la tragedia y fortalecer una cultura de cuidado y responsabilidad institucional.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la preservación de las sepulturas de las víctimas fatales. Para ello, propone eximir a los familiares del pago de tasas y contribuciones vinculadas al mantenimiento y renovación de nichos o parcelas en cementerios públicos municipales. También prevé mecanismos de asistencia económica para quienes tengan a sus seres queridos en cementerios privados.

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Según argumentó Tignanelli, la normativa apunta a cubrir vacíos existentes en materia de reparación y reconocimiento, especialmente para familias que no fueron alcanzadas por legislaciones anteriores.

“La memoria de las víctimas de Cromañón constituye una responsabilidad colectiva y una obligación ética del Estado democrático”, señaló el diputado, quien consideró que avanzar en esta ley permitirá fortalecer las políticas de reparación, sostener los espacios de memoria y reafirmar el compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición de tragedias similares.