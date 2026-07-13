La bancada del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense presentó dos proyectos de ley para restringir el consumo de tabaco en espacios públicos y sancionar el arrojo de colillas en la vía pública. Las iniciativas fueron impulsadas por la diputada María Laura Ricchini, junto a los legisladores Martín Endere y María Paula Bustos.

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Por un lado, el proyecto propone modificar la Ley Provincial N° 13.894, conocida como "Ley de Tabaquismo", para extender la prohibición de fumar, actualmente vigente en espacios cerrados de la administración pública, transporte y locales con acceso al público, hacia plazas, parques y espacios verdes destinados a actividades deportivas, recreativas o al juego de niños.

"No hay un nivel seguro de exposición al humo del tabaco de segunda mano", sostuvo Ricchini en los fundamentos de la iniciativa. La legisladora argumentó que la exposición al humo puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, asma, bronquitis y otras afecciones respiratorias, especialmente en niños.

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Además, señaló que estar cerca de una persona que fuma en un espacio abierto puede representar niveles de exposición comparables a los de un ambiente cerrado, por lo que consideró necesaria una regulación específica para estos ámbitos.

Para respaldar el proyecto, Ricchini recordó que este tipo de restricciones ya fueron implementadas en distintos estados de Estados Unidos, así como en experiencias locales como Tigre, donde desde 2015 está prohibido fumar en áreas al aire libre municipales; la República de los Niños en La Plata, declarada parque libre de humo; y los balnearios de Santa Teresita y San Bernardo, que también adoptaron medidas similares.

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La diputada también destacó el impacto económico del tabaquismo sobre el sistema de salud pública, al sostener que la reducción del consumo contribuiría a disminuir los costos asociados al tratamiento de enfermedades vinculadas al cigarrillo.

En paralelo, el PRO presentó un segundo proyecto que prohíbe arrojar colillas y filtros de cigarrillos en cualquier espacio público o de acceso comunitario de la provincia de Buenos Aires, al considerar que se trata de residuos altamente contaminantes.

La iniciativa prevé multas equivalentes al valor de entre cinco y cincuenta paquetes de veinte cigarrillos de mayor precio del mercado, mientras que en casos de reincidencia las sanciones podrían alcanzar el equivalente a 150 paquetes.

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El expediente contempla campañas de concientización sobre el impacto ambiental de las colillas, la creación de un programa provincial para monitorear estos residuos y la instalación de recipientes específicos para su disposición y recolección en los espacios alcanzados por la norma.

"Estamos tratando sobre un contaminante peligroso, que requiere legislación preventiva", argumentó Ricchini, quien remarcó que la protección del ambiente y la calidad de vida de las futuras generaciones debe constituir una prioridad para la Legislatura bonaerense.