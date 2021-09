El Sistema de Salud del Partido de La Costa incorporó a su primera mujer chofer de ambulancias. Diana Lorefice fue recibida por el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, quien la puso en funciones dentro del servicio de emergencias del Sistema Municipal de Salud.

De esta manera, Diana, que es oriunda de la localidad de Mar de Ajó, desde este viernes cumple funciones como chofer de la flota de ambulancias del Sistema Municipal de Salud y de esta manera se convirtió en una de las primeras mujeres que conducirá una ambulancia en la República Argentina.

"Siempre decimos que podemos, que nos tenemos que animar y es el caso de Diana y el equipo de salud, es la demostración de que se puede. Hace poco hemos adquirido nuevas ambulancias y ahora tenemos una nueva chofer. Otro orgullo costero que nos demuestra que esta comunidad puede con todo y más", celebró Cardozo.

“Hace años que formo parte del equipo del Sistema Municipal de Salud. Me inicié en el Centro de Diagnóstico y luego, en pandemia, me sumé al equipo del servicio de emergencias 107 y ahí me empezó a gustar la tarea de ambulanciera. Empecé a practicar y me dieron todo el apoyo para poder capacitarme y rendir para ser ambulanciera”, contó Diana con orgullo.

Con esta acción, la gestión del intendente Cardozo continúa extendiendo las políticas de equidad e igualdad de género. “Esto abre las puertas para un montón de compañeras que se van a animar. Todo es para ayudar y apoyar a nuestro Sistema de Salud”, indicó Diana.