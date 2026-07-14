Mediante sus más de 140 páginas, la investigación propone una preservación de la memoria colectiva y la valorización de las identidades locales. A su vez, la obra incorpora información estadística actualizada y un amplio relevamiento institucional que comprende la dinámica del Municipio.

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“El objetivo principal de esta publicación es contribuir al conocimiento de la historia local, fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria y dejar un testimonio documental para las generaciones futuras”, destacaron los autores Horacio Callegari y Juan Carlos Gatto.

Según se informó oficialmente desde el Municipio, la obra funciona como un documento clave para entender la identidad del distrito.

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