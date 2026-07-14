Presentaron un libro que resume las localidades de Tres de Febrero
Los historiadores Horacio Callegari y Juan Carlos Gatto presentaron su trabajo “Tres de Febrero, un compacto de sus localidades”, publicado por la Editorial Imaginante. En él, dan a conocer información fundamental sobre hospitales, clubes, instituciones y personajes históricos.
Mediante sus más de 140 páginas, la investigación propone una preservación de la memoria colectiva y la valorización de las identidades locales. A su vez, la obra incorpora información estadística actualizada y un amplio relevamiento institucional que comprende la dinámica del Municipio.
“El objetivo principal de esta publicación es contribuir al conocimiento de la historia local, fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria y dejar un testimonio documental para las generaciones futuras”, destacaron los autores Horacio Callegari y Juan Carlos Gatto.
Según se informó oficialmente desde el Municipio, la obra funciona como un documento clave para entender la identidad del distrito.
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