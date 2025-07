Luego de los trágicos fenómenos climáticos vividos en Bahía Blanca, la diputada provincial por la Sexta Sección, Natalia Dziakowski (GEN–Acuerdo Cívico/UCR‑GEN), presentó un proyecto de ley que busca frenar el desarrollo de eventos públicos o privados, incluso en espacios cerrados, cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emita alertas de nivel naranja o rojo.

“No podemos exponer a la gente: si hay alerta naranja o roja, las actividades deben suspenderse. Puede pasar que la tormenta no llegue, pero si llega y no actuamos, es demasiado tarde”, sostuvo la legisladora.

El proyecto fue motivado por dos sucesos extremos: el temporal del 16 de diciembre de 2023, que provocó el derrumbe del techo del Club Bahiense del Norte y 13 muertos, y la inundación del 7 de marzo de 2025, que causó 18 fallecidos y perdidas millonarias. En ambos episodios, las advertencias “naranja” emitidas por el SMN no alcanzaron a frenar actos colectivos y eventos masivos en Bahía Blanca.

La normativa define “evento” como cualquier reunión de más de 30 personas, en espacios públicos o privados y obliga a la suspensión de actividades ante alertas meteorológicas naranja o roja emitidas por el SMN. Para ello, los organizadores deben monitorear las alertas y comunicar las cancelaciones o postergaciones.

De no cumplir, podría haber multas, clausuras y suspensión de licencias. Lo recaudado con estas penas se destinará a un fondo para víctimas de catástrofes climáticas y a impulsar campañas de concientización.

Dziakowski destacó que en lo que va del año 2025, la provincia registró niveles récord de precipitaciones, con graves inundaciones en mayo que afectaron a 27 municipios.

“Es urgente tomar medidas preventivas que fortalezcan las acciones tendientes a evitar y/o reducir los riesgos de la población en contextos de condiciones meteorológicas adversas”, afirmó Dziakowski.

El proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerense. De avanzar favorablemente, creará un marco legal estándar para que los municipios suspendan actividades anticipadamente.