La concejal Sánchez ingresó al legislativo de Presidente Perón en 2023 por la línea que responde a Cristian Ritondo, presidente del PRO (Juntos).

Sin embargo, en las últimas horas pegó un vuelco en su carrera política al anunciar que se une al bloque “Movimiento Derecho al Futuro”, liderado por el gobernador Axel Kicillof. El anuncio lo realizó Federico Garcia, actual edil de dicho espacio.

“Yo no me voy, vuelvo. Vuelvo al peronismo, a mis raíces, a la doctrina que pone al ser humano en el centro. A la política que transforma realidades y no las entrega. Porque no todo vale, y el poder jamás puede valer más que la dignidad”, señaló Sánchez.

Con esta decisión la concejal se suma en parte al oficialismo. Garcia y Laura Castillo con propio bloque (MDF) más 8 concejales del Frente Renovador, espacio al que pertenece la intendente Blanca Cantero.

“Celebramos su incorporación, convencidos de que este bloque seguirá siendo una herramienta al servicio del pueblo y del proyecto nacional, popular y democrático”, señalaron desde el MDF peronense.