Un interno de la Unidad Penitenciaria N° 27 de Sierra Chica, ubicada en Olavarría, protagonizó un inusual episodio que comenzó con una fuga y terminó con su entrega voluntaria pocas horas después.

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El hombre, identificado como Marcos Nicolás Burgos Molina, oriundo de Luján, se había evadido del predio carcelario en la noche del lunes. El hecho se registró pasadas las 21:30 horas.

Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense detectó la ausencia del interno y dio aviso al sistema de emergencias 911. Según los primeros testimonios de otros detenidos, Burgos Molina habría ganado la zona de campos lindera a la unidad corriendo.

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Inmediatamente se montó un operativo de búsqueda coordinado por la Subcomisaría de Sierra Chica en los alrededores de la localidad, aunque los resultados fueron negativos, según publicó En Línea.

Sin embargo, más tarde, el evadido se presentó espontáneamente en la unidad penitenciaria. Trascendió que la fuga habría sido producto de una crisis personal tras una discusión familiar.

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Al verse acorralado por el despliegue policial y ante la proximidad de su libertad asistida —prevista para el mes de agosto—, el interno decidió regresar por su cuenta.

Vale mencionar que esta unidad de Sierra Chica, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), es una cárcel caracterizada por su régimen semiabierto y abierto, enfocada en la reinserción social a través del trabajo y la educación.

Tras su presentación, se dio intervención a las autoridades judiciales para evaluar su situación procesal y determinar si se mantienen los beneficios de los que gozaba en el régimen de la Unidad 27.