La problemática de los prestadores de servicios para personas con discapacidad volvió a instalarse en las calles de Mar del Plata. Integrantes de la Asociación Civil por la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis) se manifestaron frente a la Municipalidad para reclamar respuestas ante las demoras en el pago de prestaciones ya realizadas.

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Con banderas y carteles, los manifestantes se concentraron frente al Palacio Comunal y ocuparon parte de la avenida Luro para visibilizar una situación que, según plantearon, se sostiene desde hace años y se agravó con los recortes y el ajuste que atraviesa al sector a nivel nacional.

El reclamo apunta particularmente al corte de la cadena de pagos. Desde la organización sostienen que las demoras ponen en riesgo la posibilidad de mantener los servicios que reciben periódicamente las personas con discapacidad.

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Cuatro años de reclamos

Yésica Machado, presidenta de Aspredis, explicó que la movilización responde a diferentes reclamos acumulados, aunque señaló como principal motivo la interrupción de los pagos.

“Marchamos por muchas cosas, pero principalmente porque se cortó la cadena de pagos de los prestadores del servicio de discapacidad, porque la Ley de Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo y porque se están vulnerando derechos”, sostuvo.

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La referente recordó que las movilizaciones comenzaron en 2022 y que desde entonces el sector mantiene distintas acciones para reclamar por sus condiciones laborales y por los derechos de las personas con discapacidad.

“Llevamos cuatro años de lucha, de movilización, y esto es porque la vulneración de derechos de las personas con discapacidad es sistemática”, afirmó.

Según indicó Machado, serían más de 700 los prestadores afectados en Mar del Plata por las demoras en los pagos.

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“Esto es un problema social y de derechos humanos”

Desde Aspredis remarcaron que el conflicto no afecta únicamente a quienes trabajan brindando prestaciones ni a las personas que reciben tratamientos.

“Esto es un problema social y de derechos humanos”, sostuvo Machado, quien llamó a involucrarse al conjunto de la sociedad frente a una problemática que, según señaló, puede atravesar a cualquier persona.

“Ninguno de nosotros está exento de tener una discapacidad”, planteó la presidenta de la asociación.

En ese sentido, agregó que una persona puede adquirir una discapacidad como consecuencia de un accidente y que, por lo tanto, se trata de derechos que deben ser garantizados.

Reclamos cruzados y falta de respuestas

Rocío Álvarez, licenciada en Kinesiología e integrante de Aspredis, explicó que el sector atraviesa desde hace tiempo una situación de demoras, recortes y dificultades para obtener autorizaciones de tratamientos.

En esta oportunidad, el principal problema está relacionado con los pagos pendientes.

Según relató, los prestadores reciben distintas explicaciones cuando buscan conocer el motivo de las demoras. “Las obras sociales nos dicen que la Superintendencia de Salud no les giró el dinero, y la Superintendencia no da respuestas más allá de decir que ARCA no recaudó”, señaló.

Ante este escenario, el objetivo de la movilización frente a la Municipalidad fue obtener una respuesta concreta sobre cuándo se normalizará la cadena de pagos.

Una protesta que vuelve a repetirse

Desde la organización señalaron que la situación actual tiene antecedentes directos en las movilizaciones iniciadas en 2022.

“En 2022 nos unimos a partir también de un corte en la cadena de pagos”, recordó Álvarez, quien sostuvo que durante estos años los prestadores debieron atravesar nuevos recortes, ajustes y demoras en las autorizaciones de tratamientos.