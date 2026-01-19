Un violento episodio ocurrido en la zona oeste de La Plata terminó con un joven gravemente herido y una mujer de 18 años detenida, acusada de haberlo atropellado de manera intencional tras una discusión de pareja. El hecho es investigado por la Justicia como una “tentativa de homicidio”.

El grave suceso se registró en la localidad de Abasto. Personal policial llegó al lugar luego de recibir una alerta por un presunto accidente de tránsito, pero al arribar se encontró con una escena que rápidamente despertó sospechas.

En el lugar, los efectivos hallaron a un joven de 25 años tendido en la banquina con múltiples lesiones, mientras que a pocos metros se encontraba detenido un Ford Focus con el parabrisas completamente destruido. De inmediato se solicitó la intervención del SAME, que asistió a la víctima y dispuso su traslado para recibir atención médica. Los médicos constataron un desplazamiento de cadera y múltiples traumatismos, aunque aclararon que se encuentra fuera de peligro.

Según relataron vecinos que presenciaron la secuencia, el atropello no habría sido accidental. Testimonios recolectados en el lugar indicaron que previamente se habría producido una fuerte discusión entre la pareja y que, tras ese intercambio, la joven embistió con el vehículo al muchacho, quien circulaba en una bicicleta por la avenida.

La Policía secuestró tanto el automóvil involucrado como la bicicleta tipo mountain bike en la que se desplazaba la víctima. Peritos trabajaron durante varias horas para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del episodio.

La conductora del vehículo fue aprehendida y trasladada a la comisaría Séptima de La Plata. La causa quedó caratulada como “tentativa de homicidio” y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial La Plata.

Mientras el joven herido continúa recuperándose de las lesiones sufridas, la Justicia avanza en la investigación para determinar con precisión qué ocurrió en los instantes previos al atropello y confirmar si se trató de un hecho deliberado en el marco de una violenta discusión de pareja.