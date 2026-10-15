Una investigación por presunta faena clandestina y comercialización irregular de carne vacuna derivó en dos allanamientos en Médanos, partido bonaerense de Villarino. Durante los procedimientos, efectivos de la Policía Rural secuestraron casi 600 kilos de cortes cárnicos que carecían de trazabilidad y de los controles sanitarios correspondientes.

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Según informó el medio La Brújula 24, la causa se inició el pasado 7 de octubre, a partir de la información aportada por un productor agropecuario que manifestó su preocupación por estas maniobras, aunque decidió no presentar una denuncia formal por temor a posibles represalias.

Cómo comenzó la investigación

Tras recibir la información, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Villarino inició actuaciones de oficio para investigar la presunta faena y posterior comercialización de carne vacuna que no reuniría las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

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En el marco de las averiguaciones quedó imputado Néstor Gabriel Norambuena, conocido como "El Wata", domiciliado en Médanos.

El secretario de Seguridad de Villarino, Gustavo Pacheco, explicó las dificultades para obtener testimonios de productores de la zona debido al temor a eventuales consecuencias.

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"Se entrevistaron con productores que obviamente no querían hacer la denuncia formal debido a que tienen miedo de alguna represalia luego, porque se conocen. Acá todo el mundo se conoce", sostuvo el funcionario.

Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7 de Bahía Blanca, los investigadores realizaron distintas diligencias para reunir elementos probatorios y solicitar las órdenes de allanamiento.

Qué encontraron en los dos domicilios

Los procedimientos se concretaron el miércoles 14 de octubre y arrojaron resultados positivos en ambos inmuebles.

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En una de las propiedades, los efectivos secuestraron 13 bolsas de nylon con cortes de carne vacuna, con un peso total de 15 kilos. También registraron fotográficamente distintos elementos que presuntamente habrían sido utilizados para realizar tareas de faena.

En el segundo domicilio, los investigadores encontraron 581,460 kilos de carne vacuna almacenados en cinco freezers ubicados en un galpón.

De acuerdo con el informe policial, los productos no contaban con trazabilidad ni con los controles higiénicos y sanitarios correspondientes, una situación que podría representar un riesgo para la salud pública.

Durante los allanamientos también se incautaron cuadernos, anotaciones y el teléfono celular del imputado. La Justicia autorizó la apertura compulsiva del dispositivo para analizar la información que pudiera resultar relevante para la causa.

Buscan determinar el origen y el destino de la mercadería

Pacheco advirtió sobre los riesgos que podría implicar el consumo de carne sin las garantías sanitarias necesarias. "La peligrosidad de que esto sea consumido por la población es notable. Por eso hablo de lo fundamental del trabajo de prevención que se hace permanentemente", señaló.

Consultado sobre el alcance de la presunta comercialización irregular, el funcionario respondió: "No lo sabemos". En ese sentido, explicó que el análisis del teléfono y de la documentación secuestrada podría aportar información para avanzar en la investigación.

"Cuando se haga la apertura de los teléfonos vamos a tener más datos firmes", agregó.

Pese al resultado de los operativos, no se dispusieron medidas restrictivas de la libertad contra Norambuena. La causa continúa bajo la intervención de la UFIJ N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 3, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.