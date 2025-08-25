Javier Milei prosigue con la campaña de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y desembarca en Junín para llevar adelante un acto que la semana pasada debió suspenderse por mal clima.

El evento será en el Teatro San Carlos a las 17.30 con los candidatos a diputados nacionales de Buenos Aires como el actual diputado José Luis Espert, la ex actriz Karen Reichardt, Diego Santilli, y el armador libertario en PBA, Sebastián Pareja, entre otros. Podría haber escraches de parte de opositores.

El presidente no irá al municipio donde gobierna Pablo Petrecca (PRO), hoy candidato de Somos Buenos Aires, la alianza de amarillos distanciados del frente con LLA, radicales y peronismo no kirchnerista. Además, según contó Rafael Molina a LANOTICIA1.COM, periodista de LT20 Junín, Petrecca si bien se mostraría dispuesto a recibirlo a Milei, no se acreditó para el acto.

Por otro lado, se sabe que el gobierno de Petrecca y la oposición a él y a Milei en el distrito mantienen vigente el pedido por la reanudación de la obra del paso bajo nivel sobre calle Rivadavia. El mismo se comenzó en la gestión de Alberto Fernández y cuando pierden las elecciones la obra se abandona.

El tema está judicializado. Desde Junín piden que el gobierno nacional transfiera la obra y hay pendiente una audiencia donde esperan se resuelva, según supo este portal.

Desde el comuna recuerdan múltiples gestiones ante distintos funcionarios responsables, incluso ante el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, pero con resultados insatisfactorios.