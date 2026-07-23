Primavera en San Bernardo: disfrutar del mar en el feriado de octubre en un hotel con All Inclusive
Con la llegada del calor, la Costa Atlántica vuelve a posicionarse como un destino para disfrutar a pleno. Cuánto sale un paquete con Todo Incluido.
Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y San Bernardo recupera todo su encanto, convirtiéndose en el destino perfecto para una escapada junto al mar. Los días más largos, el clima agradable y las playas mucho más tranquilas permiten disfrutar de caminatas por la costa, tardes al sol y una ciudad que vuelve a cobrar vida antes del inicio de la temporada de verano.
Para quienes buscan descansar sin preocuparse por nada, el Hotel Luz y Fuerza San Bernardo, de 4 estrellas, ofrece una propuesta All Inclusive que combina confort, excelente gastronomía y una ubicación privilegiada sobre la principal arteria de la ciudad, a pocos pasos de las playas, plazas, centros comerciales y espacios de entretenimiento.
El establecimiento cuenta con piscina exterior de temporada, restaurante, terraza, WiFi gratuito, recepción las 24 horas, club infantil, servicio de conserjería y entretenimiento nocturno, además de un completo sector de spa para relajarse durante la estadía.
All Inclusive para disfrutar sin preocupaciones
El servicio incluye:
- Desayuno: de 8 a 10 horas.
- Almuerzo: de 12 a 14 horas.
- Cena: de 20 a 22 horas.
- Spa: de 9 a 12 y de 15:30 a 20 horas.
- Confitería: de 10 a 1:30.
- Bar de piscina: de 10 a 19 horas.
- Área de juegos infantiles para los más pequeños.
Paquete especial de primavera
4 días / 3 noches
El programa incluye:
- Bus semicama.
- 3 noches de alojamiento con All Inclusive.
- Asistencia al viajero.
Tarifas por persona:
- Salida 9 de octubre: $398.420.
- Salida 10 de octubre: $369.298.
Una escapada para disfrutar antes del verano
La primavera ofrece el equilibrio perfecto entre buen clima y tranquilidad. Es la época en la que vuelve el calor y se puede disfrutar del mar de San Bernardo sin las multitudes del verano, ideal para descansar, recorrer la ciudad, aprovechar la gastronomía local y vivir unos días de relax frente al Atlántico.
Reservas e información
Este paquete puede adquirirse en System Travel.
📍 Avenida Cabildo 2350
📧 [email protected]
📱 WhatsApp: 11 6743-0257
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