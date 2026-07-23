Con la llegada de la primavera, las temperaturas comienzan a subir y San Bernardo recupera todo su encanto, convirtiéndose en el destino perfecto para una escapada junto al mar. Los días más largos, el clima agradable y las playas mucho más tranquilas permiten disfrutar de caminatas por la costa, tardes al sol y una ciudad que vuelve a cobrar vida antes del inicio de la temporada de verano.

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Para quienes buscan descansar sin preocuparse por nada, el Hotel Luz y Fuerza San Bernardo, de 4 estrellas, ofrece una propuesta All Inclusive que combina confort, excelente gastronomía y una ubicación privilegiada sobre la principal arteria de la ciudad, a pocos pasos de las playas, plazas, centros comerciales y espacios de entretenimiento.

El establecimiento cuenta con piscina exterior de temporada, restaurante, terraza, WiFi gratuito, recepción las 24 horas, club infantil, servicio de conserjería y entretenimiento nocturno, además de un completo sector de spa para relajarse durante la estadía.

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All Inclusive para disfrutar sin preocupaciones

El servicio incluye:

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Desayuno: de 8 a 10 horas.

de 8 a 10 horas. Almuerzo: de 12 a 14 horas.

de 12 a 14 horas. Cena: de 20 a 22 horas.

de 20 a 22 horas. Spa: de 9 a 12 y de 15:30 a 20 horas.

Confitería: de 10 a 1:30.

de 10 a 1:30. Bar de piscina: de 10 a 19 horas.

Área de juegos infantiles para los más pequeños.

Paquete especial de primavera

4 días / 3 noches

El programa incluye:

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Bus semicama.

3 noches de alojamiento con All Inclusive.

Asistencia al viajero.

Tarifas por persona:

Salida 9 de octubre: $398.420.

$398.420. Salida 10 de octubre: $369.298.

Una escapada para disfrutar antes del verano

La primavera ofrece el equilibrio perfecto entre buen clima y tranquilidad. Es la época en la que vuelve el calor y se puede disfrutar del mar de San Bernardo sin las multitudes del verano, ideal para descansar, recorrer la ciudad, aprovechar la gastronomía local y vivir unos días de relax frente al Atlántico.

Reservas e información

Este paquete puede adquirirse en System Travel.

📍 Avenida Cabildo 2350

📧 [email protected]

📱 WhatsApp: 11 6743-0257