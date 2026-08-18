Primer concurso de "farmear aura" en Mar del Plata terminó a los piedrazos
La Feliz recibió a jóvenes que compiten en el marco de esta tendencia urbana, que mezcla conceptos de las redes sociales y los video juegos, y premia al que genera más aura, más carisma, más moda. Sin embargo, el evento concluyó con incidentes.
El encuentro de "farmear aura" que se realizó en Mar del Plata, específicamente en la Plaza Mitre, terminó con disturbios ya que varios de los presentes se enfrentaron con piedrazos y botellazos.
El concepto de “farmear aura” surge, en parte del universo de los videojuegos: "farmear" refiere a la acción de acumular puntos o recursos de forma repetitiva; y "aura" viene de las redes y significa el carisma, el magnetismo o el nivel de respeto que emana una persona.
Esta expresión fue adoptada por las audiencias juveniles para describir acciones, actitudes o looks tan destacados que incrementan de manera automática el prestigio y el estatus social ante los demás.
Si bien la competencia prohíbe o agredir física o verbalmente al rival, en La Feliz todo terminó mal cuando grupos de jóvenes protagonizaron una batalla campal.
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