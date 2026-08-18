El encuentro de "farmear aura" que se realizó en Mar del Plata, específicamente en la Plaza Mitre, terminó con disturbios ya que varios de los presentes se enfrentaron con piedrazos y botellazos.

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El concepto de “farmear aura” surge, en parte del universo de los videojuegos: "farmear" refiere a la acción de acumular puntos o recursos de forma repetitiva; y "aura" viene de las redes y significa el carisma, el magnetismo o el nivel de respeto que emana una persona.

Esta expresión fue adoptada por las audiencias juveniles para describir acciones, actitudes o looks tan destacados que incrementan de manera automática el prestigio y el estatus social ante los demás.

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Si bien la competencia prohíbe o agredir física o verbalmente al rival, en La Feliz todo terminó mal cuando grupos de jóvenes protagonizaron una batalla campal.

🚨 FARMEAN AURA EN LA PLAZA MITRE DE MAR DEL PLATA. ESTA REPLETO 🚨



Honestamente, pensé que iba a ir menos gente.

Llegó la fiebre de farmear aura a la República Argentina. pic.twitter.com/vo0WHkdPcv — Sueca💜🍆 (@Witchreinaa) August 17, 2026

En Mar del Plata fueron a dar ese aura y terminaron a los piedrazos. Total normalidad. pic.twitter.com/1NW8WHMXBi — Elmo Delo (@DeloElmo) August 17, 2026

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