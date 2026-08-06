La capacitación tuvo lugar el martes 4 de agosto, en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848). Allí, los participantes reflexionaron sobre los usos pedagógicos de la inteligencia artificial, experimentaron con recursos disponibles y conversaron acerca de sus alcances. Durante el encuentro, las capacitadoras abordaron estrategias para la planificación, materiales pedagógicos, evaluación diferenciada, uso responsable de la IA y su impacto en los estudiantes, se informó oficialmente.

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Durante la jornada, la secretaria de Innovación y Tecnología, Sandra Rey, sostuvo: “Pensamos esta propuesta para que los docentes debatan y conozcan la inteligencia artificial, una herramienta que vino para quedarse”.

Participaron la jefa distrital de Inspectores de Educación, Verónica Ramírez; autoridades educativas; la supervisora general de Políticas Educativas, Marcela Cabadas; y la coordinadora de Innovación, Tecnología, Transparencia y Asuntos Estratégicos, Marcela Solís.

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