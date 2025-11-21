Malvinas Argentinas se prepara para celebrar el 1er Festival del Adulto Mayor. La actriz y comediante Luisa Albinoni, vecina del distrito, será la conductora del evento, quien estará acompañada por figuras destacadas como Silvio Soldán, Arnaldo André, Gladys Florimonte y Marcela Tauro. Mientras que el gran show musical, estará a cargo de Ricky Maravilla, quien aportará todo su ritmo y alegría para coronar la jornada, se informó oficialmente.

El festival ofrecerá una amplia programación que incluirá: Un sector de tango, peña y folklore; masterclasses gastronómicas de mini cakes, trufas y otras preparaciones; música en vivo; clases de baile; exposiciones de autos antiguos; la Orquesta Municipal; DJs en vinilo; stands de ONG’s; propuestas deportivas, yoga; así como servicios de barbería, estética con belleza de manos, entre muchas otras actividades pensadas para disfrutar.

El Festival del Adulto Mayor nace como un espacio para celebrar la vida, el encuentro, la amistad y la alegría, consolidando el compromiso del municipio con el bienestar y la participación activa de todas las generaciones, se indicó desde el Ejecutivo local.

La entrada al Predio Municipal es por “Cuchi” Leguizamón y Piedras, ciudad de Malvinas Argentinas.

