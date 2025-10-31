Con entrada libre y gratuita, el evento está destinado a la niñez y a toda la comunidad en general, bajo el lema “juguemos a hacer juguetes”. Será en Plaza San Martin, localidad de Rawson (Chacabuco).

Los juguetes artesanales son objetos de la cultura que transmiten las historias de las comunidades donde se hicieron, se usaron y se jugaron. Sus materiales nos hablan del modo en que los pueblos se relacionan con su entorno, de lo que se cultiva, se produce y se descarta en cada lugar. Transmiten saberes, valores, distintas maneras de concebir a la infancia, a la crianza y al juego", señalaron desde la organización.

Asimismo, agregaron, “nos muestran que para jugar no se necesita comprar el último juguete de moda. Que es posible jugar con lo que tenemos al alcance. Y más aún: que somos capaces de transformar el mundo con las manos”.

La invitación es para este domingo 2 de noviembre de 14.30 a 18.30 horas, con el mate, la reposera y “ganas de jugar a hacer juguetes”. No se suspende por lluvia.

La programación contiene:

TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES CON MATERIALES REUTILIZADOS (construí tu propio juguete y llevátelo a casa) a cargo de La Desfábrica de Juguetes

CALLE DE JUEGOS para toda la familia

PASEO DE JUGUETES ARTESANALES (regalá juguetes hechos por emprendedores regionales).

ESTACIÓN SUSTENTABLE (podés traer juguetes rotos o en desuso, tapitas, corchos, cartón y botellas para que se conviertan en nuevos juguetes) a cargo de la La Desfábrica de Juguetes y la Dirección de Protección Ambiental de Chacabuco.

ESTACIÓN DE LITERATURA INFANTIL (a cargo de La Juglaresa Libros)

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS (Compañía de payasos Pirucha y Tropezón y música en vivo por Cristian Fagan)

GASTRONOMÍA

FERIA DE ARTESANOS de Rawson

EXPOSICIÓN DE JUGUETES DE COLECCIÓN (Colección de Trenes eléctricos de Gabriel Litardo)

CONVERSATORIO "HACIA UN CONSUMO SUSTENTABLE DE JUEGOS Y JUGUETES" con Victoria de León, La Desfabrica de Juguetes y Dirección de Protección Ambiental de Chacabuco.

