El evento fue encabezado por el Ministro Gabriel Katopodis, la subsecretaria de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible del Ministerio, Cecilia Cardini; la directora Provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible del MISP, Débora Guerra; y el director del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC FAU-UNLP-CONICET), Gustavo San Juan.

Ads

“Nos convocamos con los Municipios, el gobierno provincial, el sector privado y académico para que este tema no sólo se converse desde una mirada técnica sino para lograr que sea la sociedad y la comunidad la que se involucre y participe”, dijo el funcionario de Axel Kicillof, y añadió: “Lo hacemos en un contexto en el que Argentina, con las decisiones del gobierno nacional, niega el cambio climático, desguazando organismos y desconociendo acuerdos internacionales”.

“Desde la provincia, con el Gobernador Kicillof a la cabeza, necesitamos que este sea un tema de conversación en la Argentina. Que el cuidado del ambiente sea un punto central para cumular más conciencia, y más fuerza social para dar las discusiones de cara a lo que queremos construir como sociedad”, concluyó Katopodis.

Ads

Ads