El abogado de confianza de la detenida, Alejandro Cipolla, detalló cómo transcurrieron las primeras horas dentro de la Unidad 51 de Magdalena tras ser revocada su excarcelación.

Morena está imputada de robo agravado por efracción y escalamiento, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel.

"Es una lástima, lo venía hablando con Morena hace unas semanas. Lo que pasa es que venía atravesando una crisis grave de temas psiquiátricos. Esto lo hizo hacer un comportamiento autodestructivo que la llevó a hacer todo esto", indicó.

El letrado señaló que fue alejada del resto de la población por precaución ante su exposición pública: "Está en un buzón bien chiquito. Cuando son personajes famosos suelen dejarlos aislados de la población y el hecho que le indilga a Morena participó con un menor. Esto puede generar algún tipo de violencia entre las internas".

En declaraciones a El Observador, fue consultado si la hija del periodista Jorge Rial corre "riesgo físico" en caso de cruzarse con otras internas de la cárcel y el abogado fue contundente: "Puede implicar un riesgo a su vida".

"La realidad es que no tiene absolutamente nada, tiene la poca ropa que le hice llevar y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Mañana (por este jueves) ya mandé un letrado de mi confianza de mi estudio para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un teléfono celular, que está autorizado por la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.