Un chico de 16 años fue detenido por robar objetos de varios coches estacionados en el partido de Coronel Pringles. Sin embargo, a la hora de ser liberado, volvió a cometer el mismo delito.

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Según informó El Orden, todo comenzó cerca de las 6 de la mañana de este martes, cuando personal de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal que patrullaba la zona céntrica interceptó al adolescente en pleno robo. Este se encontraba dentro del interior de un Fiat Fiorino en Rivadavia al 1400.

Según constataron los agentes, había abierto en la guantera para sustraer objetos de valor y dinero. Además se encontró que poseía una pistola de aire comprimido y un perfume masculino, los cuales habían sido sustraídos de un Ford Focus, que se encontraba estacionado en la misma cuadra. A su vez, se determinó que había forzado la manija del portón trasero de otro vehículo.

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Posteriormente al ser trasladado a una comisaría local, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°.3, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso avanzar con el proceso de entregar al menor a un "adulto responsable".

Aunque tras ser liberado, el adolescente fue reducido por tres vecinos que lo sorprendieron nuevamente sustrayendo objetos de valor de un vehículo, en este caso un Citroën Xsara Picasso, estacionado en la calle Rauch al 100.

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Tras el llamado a la policía, el chico fue trasladado en principio al hospital Municipal y luego a la seccional, donde intervino personal del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño.