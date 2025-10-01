La justicia bonaerense condenó a Hugo Iván Morales a prisión perpetua por el femicidio de Brisa Formoso Sobrado, una joven de 20 años de Berazategui. La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes, tras un juicio por jurados que determinó la responsabilidad penal del acusado.

El crimen ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brisa asistió a una fiesta en la Sociedad de Fomento San Marcos, en la localidad de Ranelagh. Tres días después, su cuerpo fue hallado en un descampado cercano al arroyo Las Conchitas. La autopsia reveló que la joven había sido víctima de abuso sexual y estrangulada.

Durante el proceso judicial, familiares, amigos y organizaciones feministas se movilizaron para exigir justicia. La condena a Morales representa un acto de reparación para la víctima y sus seres queridos, así como un mensaje claro contra la impunidad en casos de femicidio.

Además, según publicó el medio local Ahora Online, este fallo refuerza la importancia de la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos e hijas de víctimas de femicidio, garantizando su bienestar y desarrollo integral.

