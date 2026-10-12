La Justicia dictó la prisión preventiva para Lourdes Milagros Rodríguez, conocida en redes sociales como “Eluney” y apodada mediáticamente la “viuda negra VIP de Pilar”, y para su presunto cómplice, Edwar Aníbal Castellanos Montilla, de nacionalidad venezolana. Ambos están acusados de participar en un robo millonario cometido bajo la modalidad de sumisión química.

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La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty, a pedido del fiscal de Pilar Andrés Quintana, en el marco de una investigación que busca esclarecer una serie de asaltos en los que se habrían utilizado sustancias para dejar indefensas a las víctimas.

Cómo habría sido la maniobra investigada

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Rodríguez, de 21 años, contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones y redes sociales para concretar encuentros en sus domicilios particulares.

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Una vez en el lugar, habría introducido benzodiazepinas, un tipo de psicofármaco, en las bebidas de los damnificados. De esa manera, las personas quedaban bajo los efectos de las sustancias y en condiciones de vulnerabilidad, situación que presuntamente era aprovechada para concretar los robos.

Según la investigación, la joven habría alertado a otros integrantes de la banda para que ingresaran a los domicilios y sustrajeran dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

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En sus publicaciones en redes sociales, la imputada solía exhibir una vida de ostentación, con imágenes de fajos de dólares, copas de champagne y camionetas 4x4. Esos contenidos contrastan con la acusación que ahora enfrenta en la Justicia.

El caso que permitió avanzar con la investigación

Uno de los episodios centrales de la causa tuvo como víctima a un hombre de 31 años, identificado como L. G., vecino de Presidente Derqui, quien debió ser internado de urgencia después de sufrir una intoxicación durante un encuentro.

Tras el episodio, el damnificado advirtió el faltante de distintos elementos de su vivienda. Entre ellos había una notebook, una caja de seguridad con 1.500 dólares y 4 millones de pesos, una consola de videojuegos, su teléfono celular, un perfume y varias llaves.

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Además, detectó que desde su cuenta bancaria se había realizado una transferencia de 350.000 pesos a una billetera virtual.

Las pericias médicas confirmaron la intoxicación, mientras que el análisis de las cámaras de seguridad municipales, las antenas de telefonía celular y los registros de vehículos de aplicación aportaron elementos para identificar a los sospechosos.

Qué tuvo en cuenta la Justicia para dictar la prisión preventiva

En la resolución, la jueza consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, la presunta participación de Rodríguez y Castellanos Montilla como coautores de los hechos investigados.

Entre los indicios mencionados se encuentran el reconocimiento de la joven por parte de la víctima, los registros que la ubicarían junto al damnificado en el edificio y en un supermercado, y la titularidad de la línea telefónica y del dispositivo utilizados para coordinar el encuentro.

También se indicó que en el domicilio de Rodríguez se secuestró un perfume presuntamente sustraído y elementos considerados compatibles con el sometimiento químico.

En cuanto a Castellanos Montilla, la investigación lo señala como el conductor del vehículo que habría cumplido funciones de apoyo durante el hecho.

La resolución judicial sostuvo que existen indicios suficientes para mantener la medida cautelar mientras continúa el proceso.

La investigación continúa

Con el dictado de la prisión preventiva, la Justicia busca asegurar el avance de la causa mientras se profundizan las tareas para esclarecer los hechos y determinar si hubo otros integrantes de la presunta organización.

Rodríguez y Castellanos Montilla permanecen imputados y deberán afrontar el proceso judicial, en el que se analizarán las pruebas reunidas y las responsabilidades que pudieran corresponderles.

La investigación apunta a establecer si los episodios denunciados responden a un mismo patrón de actuación y si existen otras víctimas que hayan sufrido robos bajo una modalidad similar.