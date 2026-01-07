La firma Autovía Construcciones y Servicios S.A del grupo Cartellone se hizo cargo de la concesión de la denominada "Ruta del Mercosur”, la cual en provincia de Buenos Aires tiene especial atención en el tramo de ruta 12, en Zárate.

Uno de los requisitos en el pliego para el primer año era la obligación de la empresa de hacer arreglos y mantenimiento de la calzada. Además, tiene la potestad para levantar los peajes y su reemplazo en totalidad por el sistema de Telepase.

En ese sentido, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, destacó el comienzo de la concesión y que con ella “se iniciaron las tareas de reparación de la Rotonda de ingreso a Zárate y el Puente Zárate”.

“Empezamos a dejar a de atrás el mal estado de las rutas. Ahora esperamos con gran necesidad la concesión y reparación de la ruta 9”, expresó el mandatario zarateño a través de X.

Cabe mencionar que a través de la Resolución 80/2025, la Secretaría de Transporte de la Nación hizo pública la adjudicación de la concesión de 741 kilómetros para la “explotación, administración y mantenimiento correspondiente a los Tramos Oriental -Nacionales 12, 14 y Puentes Zárate – Brazo Largo y Conexión – enlace vial Rosario- Victoria, que integran la Etapa I de La Red Federal de Concesiones”.

Según informó La Voz de Zárate, hoy hay bajas chances del corrimiento de las cabinas de peaje en ruta 12 por lo que el partido de Zárate “seguirá dividido” en zona continental y zona insular, generando un trámite extra a residentes locales por un “pase”. En diciembre, funcionarios del Gabinete municipal eran optimistas por el corrimiento hacia el límite del partido, es decir, luego del segundo puente.

La propuesta municipal era llevar las cabinas de peaje hacia el Paraná Guazú, el límite físico entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos; aprovechando la nueva perspectiva del actual gobierno nacional, de licitar todas las concesiones comenzó a “barajar y dar de nuevo”.