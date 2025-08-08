Problemas para Fuerza Patria en San Nicolás: La lista no aparece y denuncian que la Junta Electoral les impide competir
Cecilia Comerio calificó la decisión como "arbitraria" y aseguró que va a recurrir a todas las herramientas legales.
La dirigente de Fuerza Patria San Nicolás, Cecilia Comerio, denunció que la Junta Electoral resolvió impedir la candidatura de su espacio en el plano local, una decisión que calificó como “arbitraria” y que, según afirmó, excluye al peronismo nicoleño de la competencia electoral.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Comerio señaló que la medida “vulnera el derecho a la libre elección de gran parte de la ciudadanía” y se da “en un contexto en el que nuestro movimiento tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta del PJ Nacional, injustamente detenida y proscripta”.
Desde el espacio anunciaron que recurrirán “a todas las herramientas legales para defender el derecho de los vecinos y vecinas a votar y nuestro derecho a participar” y advirtieron que la decisión representa “un agravio que daña gravemente la democracia”.
Comerio también hizo un llamado a los demás sectores políticos de la ciudad y de la provincia a no recurrir “a maniobras para conseguir lo que no pueden lograr con el voto popular”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión