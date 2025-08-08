La dirigente de Fuerza Patria San Nicolás, Cecilia Comerio, denunció que la Junta Electoral resolvió impedir la candidatura de su espacio en el plano local, una decisión que calificó como “arbitraria” y que, según afirmó, excluye al peronismo nicoleño de la competencia electoral.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Comerio señaló que la medida “vulnera el derecho a la libre elección de gran parte de la ciudadanía” y se da “en un contexto en el que nuestro movimiento tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta del PJ Nacional, injustamente detenida y proscripta”.

Desde el espacio anunciaron que recurrirán “a todas las herramientas legales para defender el derecho de los vecinos y vecinas a votar y nuestro derecho a participar” y advirtieron que la decisión representa “un agravio que daña gravemente la democracia”.

Comerio también hizo un llamado a los demás sectores políticos de la ciudad y de la provincia a no recurrir “a maniobras para conseguir lo que no pueden lograr con el voto popular”.

