Horacio Salaverry, productor de Suipacha y tesorero y expresidente de Carbap, manifestó su preocupación por el procesamiento de productores y políticos por el corte de la ruta 9 en el año 2008 en pleno conflicto por la resolución 125 de retenciones móviles.

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a la exdiputada Margarita Stolbizer, a dirigentes rurales de la "Mesa de Enlace" y al exintendente de San Pedro Mario Barbieri por "entorpecimiento del transporte" durante el corte. La decisión del juez se dio luego de que la Cámara Federal de Rosario revocara la falta de mérito que había dictado el juez de primera instancia por lo que éste se vio obligado a imponer los procesamientos.

"Uno ve dos cuestiones: una es el momento en que se produce esto, inclusive ante un aumento de retenciones, como era previsible, como una oportunidad para hacer un llamado de atención para quien protestaron con la 125. Por otro lado, las personas procesadas o sus acciones no difieren en absoluto con lo que sucede a diario en la Capital Federal, tanto dirigentes políticos, sociales, gremiales, hace este tipo de manifestaciones y ninguno de ellos quedó con ninguna causa", puntualizó Salaverry en diálogo con LaNoticia1.com

Consultado sobre si se trata de un "escarmiento" en medio de un nuevo aumento del tributo, opinó: "No se si es en forma directa, pero la oportunidad deja entrever situaciones de estas características, justo en un cambio de gobierno, y después de tantos años aparezca un fallo de estas características. Deja un sabor de: ¿por qué justo ahora?".

"Uno que no quiere ser mal pensado, no cree en las brujas pero que las hay, las hay", aseguró, al tiempo que cuestionó que "no hay un tratamiento igualitario ante la ley". "Si uno está juzgando el hecho en estas circunstancias creo que hay una mirada muy distinta respecto a quién hace manifiesta sobre determinadas cuestiones. Eso nos llena de preocuapción y hemos manifestado el apoyo a otros nuestros dirigentes", dijo respecto a un comunicado de CARBAP para manifestar su rechazo a la decisión.

Por otro lado, Salaverry expresó su parecer sobre el aumento de retenciones decidido por el presidente Alberto Fernández por decreto, aunque si bien "no está claro el esquema sobre cereales", lo está el de otros tipos de productos por lo que la caída del precio internacional "la incidencia va a ser mayor" que en 2018 cuando las reimpuso Mauricio Macri.

"El incremento va a incidir en la rentabilidad del productor. En el caso de la leche, no soporta mayor tributo del que tenía. Va a afectar claramante los niveles de inversión, en un país donde se necesita invertir en este sector para conseguir dólares. El campo es uno de los mayores generadores de divisas.", subrayó.

Y agregó: "No hay un margen para aumentar ningún tipo de retención, ni para que la incidencia del tributo sea mayor porque la rentabilidad está en un punto límite. Vamos el lunes a leer bien, con escalas y anexos, y vamos a ver qué actitud vamos a tomar".