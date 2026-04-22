El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó al jefe comunal en uso de licencia de Maipú, Matías Rappallini, y a la intendenta interina, Lorena Otermín, por haber impedido que al menos 27 personas pudieran emitir su voto en las elecciones de 2019.

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“Organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños”, sostuvo el magistrado con competencia electoral.

El jefe comunal llegó al poder en 2015, cuando reemplazó a su hermano Aníbal en el cargo, y se presentó a elecciones y ganó en 2019. El tema llegó incluso a la Suprema Corte bonaerense que rechazó anular la elección como había pedido el Frente de Todos.

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Aquel año, varios vecinos denunciaron que no pudieron emitir su voto, en una elección que ganó con apenas una diferencia de 49 votos por sobre el peronista Facundo Coudannes, quien denunció que les habían retenido los documentos y señalaron que les ofrecieron distintos beneficios para que los entregaran a cambio de planes sociales, alimentos o gestiones.

Por último, el exjefe de seguridad, Marcelo Osvaldo Condoleo, fue apartado por falta de mérito, y el hermano de Rappallini, Federico, fue sobreseído, según informó La Nación.

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Desde 2024, Rappallini está de licencia como intendente por tiempo indefinido. Solicitó apartarse del cargo para dedicarse a su empresa familiar, la firma de cosméticos Gigot.