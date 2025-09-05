El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó a Thiago Florentín, el único detenido por los incidentes ocurridos durante la caravana de Javier Milei, el pasado 27 de agosto.

Se trata de un joven de 22 años, que vive en Alejandro Korn, a quien la Policía vio con una piedra en la mano durante el momento de mayor tensión.

Si bien recuperó la libertad tras prestar declaración indagatoria, Florentín quedó imputado por los delitos de atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva. Quedó procesado sin prisión preventiva, aunque el juez le impuso un embargo de un millón de pesos.

Florentín es militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y de la agrupación Votamos Luchar por el Cambio Social.

Según fuentes judiciales, no se logró probar que Florentín haya arrojado la piedra que efectivamente impactó en la caravana presidencial, como aseguraron desde el Gobierno tras el episodio. Tampoco se acreditó hasta el momento que haya existido un ataque planificado: todo indica que la reacción fue espontánea.

Durante su declaración, Florentín negó haber lanzado piedras y explicó que había asistido al lugar en el marco de una protesta convocada por una organización social. A cambio de su presencia, dijo que le entregaron un bolsón de comida.

Por ahora, la Justicia continúa revisando las cámaras de seguridad y otros registros del lugar para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si hubo más personas involucradas, según publicó el medio TN.