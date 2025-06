El malestar del campo bonaerense volvió a encenderse tras la decisión del Gobierno nacional de aumentar las retenciones a la soja y al maíz a 33% y 12%, respectivamente, a partir del 1.º de julio. El decreto 439/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial, confirmó el ajuste que ya generó un aluvión de críticas desde el sector agropecuario.

“Son y serán un robo con cualquier gobierno”, disparó Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), al ser consultado sobre la medida. Pero su crítica más fuerte fue dirigida al presidente Javier Milei. “No cumplió con su promesa de eliminar las retenciones al campo. Dijo que las iba a sacar al asumir, no solo no lo hizo, sino que ahora posterga la baja”, se quejó.

Según Kovarsky, el reciente decreto confirma que no habrá modificaciones para el trigo y la cebada hasta marzo de 2026. “Pareciera que siempre hay que esperar un par de años. Y mientras tanto, el productor sigue sin margen. Tenemos paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta más”, lanzó.

El titular de CARBAP fue más allá al señalar que las retenciones “le pusieron un techo al desarrollo del país” y que ningún gobierno entendió el impacto negativo de este impuesto. “Ni siquiera este, que venía a hacer las cosas distintas”, remarcó en declaraciones publicadas en el diario Clarín.

Kovarsky también comparó a Milei con gestiones anteriores:

“Con el kirchnerismo fue una embestida: nos ponían retenciones y encima las festejaban. Hoy hay libertad de exportar, pero las retenciones siguen.”



“Macri las eliminó al principio y se notó: hubo récord de cosechas. Después no pudo sostenerlo, pero arrancó distinto. Este gobierno todavía no cumplió nada.”

En cuanto al panorama regional, el dirigente advirtió: “Uruguay, Brasil, Paraguay… ninguno tiene retenciones al agro. Nosotros, sí. Así no se puede competir.”

Desde el Gobierno, Guillermo Francos buscó matizar el conflicto: “Entendemos el reclamo, pero el equilibrio fiscal requiere impuestos. Muchos de ellos no los creamos nosotros y también hemos bajado otros”, dijo el jefe de Gabinete.

Mientras tanto, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), reconoció los esfuerzos oficiales por reducir algunos tributos, pero advirtió que no están dadas las condiciones para eliminar del todo las retenciones. “Tenemos que tener templanza y recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos”, dijo en la previa de la 137° Exposición Rural de Palermo, que se realizará del 17 al 27 de julio.

Sin embargo, anticipó que la Mesa de Enlace seguirá exigiendo la quita del tributo y advirtió que “habrá una baja en las liquidaciones en los próximos meses”, en función de las necesidades de los productores.

En los últimos días, hubo una verdadera avalancha de declaraciones juradas de exportación, ya que muchos apuraron ventas antes de que entre en vigor la suba. Se estima que esta maniobra habría generado un ingreso de entre US$ 6.000 y US$ 7.400 millones en divisas. La tensión está en aumento y, una vez más, el campo vuelve a convertirse en un frente delicado para el Gobierno