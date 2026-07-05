El estado de los caminos rurales volvió a generar preocupación en los productores frutihortícolas de General Pueyrredón. Si bien las bajas temperaturas retrasan el crecimiento de algunos cultivos, advierten que el principal problema del invierno es el deterioro de la infraestructura vial, agravado por la humedad persistente y la falta de obras.

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El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas, Ricardo Velimirovich, explicó que las variedades sembradas durante esta época del año toleran el frío, aunque las condiciones climáticas impiden avanzar con la preparación de los suelos para la próxima temporada.

Sin embargo, el foco de la preocupación está puesto en los caminos rurales. "Hay algunos caminos que ya son totalmente intransitables", aseguró el dirigente al describir el estado de los accesos en distintas zonas productivas en diálogo con Extra FM 102.1.

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Velimirovich remarcó que las dificultades no solo afectan el traslado de la producción, sino también la vida cotidiana de quienes viven en el campo. "Tenemos que salir a llevar a los chicos a la escuela o ir al almacén y la humedad permanente hace que cada vez sea peor", sostuvo.

Según explicó, desde hace años los productores reclaman obras de mantenimiento, pero las respuestas oficiales no cambian. "El personal está, pero las máquinas no", resumió, al señalar que los productores continúan abonando una tasa municipal específica destinada justamente al mantenimiento de los caminos, cuyo valor además "sigue aumentando".

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A la problemática vial se suma la preocupación por un eventual regreso del fenómeno de El Niño, que podría traer un incremento de las precipitaciones. En ese contexto, el dirigente advirtió que la falta de obras hidráulicas representa un riesgo adicional para la actividad.

Velimirovich sostuvo que desde hace años reclaman la limpieza de arroyos y canales, al tiempo que cuestionó la ausencia de una planificación hidráulica que acompañara el crecimiento urbano registrado en distintos sectores del distrito.

Además, explicó que la situación excede al cordón frutihortícola, ya que el recorrido del agua también impacta sobre la ciudad.

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Con escaso margen económico para afrontar nuevas inversiones, los productores consideran que una inundación agravaría aún más el panorama. Por ese motivo, la Asociación trasladó la preocupación al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense con el objetivo de concretar una reunión con el área de Hidráulica provincial.

En ese sentido, cuestionaron que el Municipio atribuya la responsabilidad exclusivamente a la Provincia sin promover una mesa de trabajo conjunta.

Para el dirigente, el problema hidráulico y el deterioro de los caminos están directamente vinculados. "El tema hidráulico es el que rompe las calles. No se rompen por el tránsito, sino porque el agua corre por arriba", afirmó, al reclamar un plan integral de obras.

En contraste con los reclamos por infraestructura, Velimirovich destacó avances en materia de seguridad rural. Valoró la mejora en la coordinación con las fuerzas policiales, que permitió una respuesta más rápida ante distintos hechos delictivos.

Aunque reconoció que todavía faltan más patrulleros, consideró positivo el trabajo conjunto. "Siempre es positivo sentarnos a dialogar y buscar, con lo que hay, una pre-solución", concluyó.