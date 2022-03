Productores agropecuarios rechazaron el cobro de tributos que no sean la tasa vial agraria que ya está vigente aunque también cuestionaron un nuevo cálculo de la misma. En un comunicado de ARLuSAn, ARPAE y la sociedad de fomento de Cañada de Arias señalaron:

"Rechazamos categóricamente el cobro de toda tasa que no sea la Tasa Vial Agraria que corresponde al sector, para el arreglo de caminos rurales necesarios para la vinculación física. Asimismo rechazamos que dicha tasa sea calculada en base a valuaciones fiscales o Ingresos Brutos, dado que toda tasa debe ser calculada en base al costo real del servicio recibido en contraprestación, como emana de la jurisprudencia de fallos de la Corte Suprema de Buenos Aires, y no ser objeto de tasas como las de Servicios Generales, Habilitación, Seguridad e Higiene, etc. que son tasas que nada tienen que ver con la producción del campo”, según informó el medio local, el civismo.

En tanto, plantearon “mantener el diálogo con los diversos sectores del Poder Ejecutivo y Legislativo para elaborar un proyecto lógico y razonable de ordenanza”.