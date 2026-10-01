El Concejo Deliberante de Necochea aprobó, por mayoría, un proyecto que prohíbe la actividad de los cuidacoches en la vía pública de Necochea. La iniciativa también alcanza a quienes realizan tareas de limpieza de parabrisas y ventanillas en los semáforos.

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El proyecto fue impulsado por La Libertad Avanza y contó con el acompañamiento de los bloques de la ACT, la UCR, Fuerza Patria y Avanza Necochea, que respaldaron la iniciativa durante la sesión.

La medida busca regular actividades que actualmente se desarrollan en distintos sectores del distrito, especialmente en zonas con alta concentración de vehículos y circulación de personas.

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La iniciativa aprobada no se limita a los cuidacoches. El texto incorpora también a las personas que ofrecen servicios de limpieza de parabrisas y ventanillas en los semáforos.

Uno de los artículos contempla una alternativa para determinadas situaciones. El Departamento Ejecutivo municipal podrá habilitar, de manera excepcional, autorizaciones precarias para el cuidado voluntario de vehículos estacionados en la vía pública. La condición será que dicha tarea se realice con el consentimiento del propietario o conductor del vehículo.

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Este punto establece una diferencia respecto de una prohibición absoluta, ya que deja abierta la posibilidad de que el Municipio autorice determinadas modalidades de cuidado de automóviles bajo condiciones específicas.

Entre los argumentos vinculados con la prohibición aparece la necesidad de evitar situaciones de presión sobre los conductores y ordenar actividades que actualmente se desarrollan de manera informal en calles, estacionamientos y sectores de elevada circulación.

En el caso de los limpiaparabrisas, la normativa apunta a impedir que este tipo de servicio sea ofrecido en los semáforos, una práctica que forma parte de la dinámica cotidiana de distintos puntos de la ciudad.

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El Ejecutivo deberá definir cómo se aplica

La aprobación del Concejo Deliberante establece qué actividades quedan prohibidas, pero será el Departamento Ejecutivo municipal el que deberá avanzar con su aplicación y determinar cómo se realizarán los controles en la vía pública.

Entre los aspectos que todavía deberán definirse se encuentran qué organismo municipal estará a cargo de los controles, cuáles serán las sanciones ante eventuales incumplimientos y cómo se actuará frente a situaciones concretas.

También será importante conocer cómo funcionará en la práctica el régimen de autorizaciones precarias previsto por la iniciativa y bajo qué criterios el Municipio podrá otorgarlas.