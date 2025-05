El proyecto del senador Emmanuel Santalla (UXP, Avellaneda) que restringe el uso de pantallas en las escuelas primarias avanza en la cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado. La única excepción que plantea es en los casos en que los docentes lo requieran con fines pedagógicos.

El proyecto, que fuera votado de manera unánime en la Cámara de Senadores, ya ingresó en Diputados, obtuvo dictamen en las comisiones de Salud y de Niñez y Adolescencia y pasó a Legislación General para su tratamiento.

La iniciativa fue “consultada y elaborada con el aporte de especialistas en educación y crianza, y busca mejorar la concentración en las aulas, promover el juego libre y la interacción entre pares”, indicó Santalla.

Y agregó: “Cuando discutimos esto con especialistas, con docentes y en las comisiones de esta Cámara, concluimos que el único problema no es ese uso excesivo de las pantallas, sino el retiro de los adultos en el acompañamiento de esos niños. Nosotros planteamos la responsabilidad en las escuelas primarias porque nos parece el primer paso, pero esta problemática se debe atender en el conjunto de la sociedad”.

“Muchos nos agarramos la cabeza con los problemas de ludopatía infantil, pero nos parece lo más normal del mundo poner una pantalla en la mano de los chicos en muy temprana edad. La ludopatía es una consecuencia más del mal uso de los celulares en los niños y niñas”, concluyó.

Detalles del proyecto

El artículo 3 del texto contempla que “en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia de Buenos Aires, los alumnos y alumnas del nivel primario deberán hacer uso responsable de pantallas solo a efectos de dar cumplimiento a los objetivos pedagógicos.”

Y aclara que “se entiende como uso responsable la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente”.

De obtener dictamen favorable en la comisión restante, el proyecto estará listo para ser tratado en sesiones ordinarias y, de ser aprobado, convertirse finalmente en Ley.

Cabe recordar que el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, consideró en agosto del año pasado que su utilización debe ser regulada por los docentes o las familias.

“No digo que no tenemos problemas, a veces hay desbordes o un uso abusivo, pero preferimos el camino de la no prohibición absoluta, sino el de darle confianza a los docentes para que trabajen en esa situación de aula”, señaló Sileoni.

El funcionario de Axel Kicillof recordó que en el año 2006 la Provincia tomó una medida prohibitiva similar a la Ciudad pero, de acuerdo al Ministro, no fue eficaz.