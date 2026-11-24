En Rauch, un municipio del centro-sudeste bonaerense con poco más de 16.600 habitantes y una fuerte identidad agroganadera, alrededor de 200 vecinos habrían sido víctimas de una presunta estafa piramidal. La organización que les prometía ganancias por realizar sencillas tareas a través de una aplicación desapareció durante el último fin de semana. Los damnificados aseguran que perdieron sus inversiones y tampoco pudieron cobrar los pagos pendientes.

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La situación fue revelada por el medio local La Nueva Verdad de Rauch, que recogió testimonios de personas que participaban de la propuesta desde hacía aproximadamente un año. Según relataron, habían sido convocadas para trabajar para una organización que declaraba tener sede en Denver, Colorado, Estados Unidos.

La actividad consistía en ingresar diariamente a una aplicación y calificar con estrellas alrededor de diez fotografías de paisajes. La tarea demandaba apenas cinco minutos y, a cambio, los participantes recibían una remuneración periódica.

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Según los testimonios, algunos vecinos llevaban casi un año realizando estas tareas y habían cobrado regularmente. Esa continuidad habría contribuido a generar confianza y extender la propuesta entre familiares, amigos y conocidos.

Sin embargo, el sistema se interrumpió abruptamente el sábado pasado, un día antes de la fecha prevista para cobrar. La aplicación dejó de funcionar y los usuarios perdieron el acceso a sus cuentas.

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El perjuicio económico sería importante. Algunos damnificados aseguraron haber realizado aportes superiores al millón de pesos. Un vecino contó que había invertido junto a su esposa 1,5 millones de pesos, mientras que otra participante relató que había colocado $360.000 y no logró recuperar nada.

El mecanismo también contemplaba incentivos por incorporar nuevos participantes. De acuerdo con la documentación que recibían los usuarios, podían cobrar bonificaciones de $6.400 por recomendar personas y aproximadamente $35.900 por incorporar becarios que alcanzaran determinada categoría dentro de la estructura.

La propuesta prometía ingresos mensuales de poco más de $30.000, sorteos y beneficios adicionales. De esta manera, el crecimiento de la organización dependía también de la llegada permanente de nuevos integrantes.

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Los damnificados también señalaron que, con el paso del tiempo, comenzaron a solicitarles inversiones de dinero para continuar participando y acceder a determinadas categorías.

Consultado por el medio local, el comisario Gabriel Senna señaló que hasta el momento no existen actuaciones judiciales vinculadas con la situación.

Uno de los vecinos que asegura haber sido perjudicado también contó que a los participantes les habrían pedido que evitaran realizar denuncias por lo ocurrido.

Mientras tanto, alrededor de 200 rauchenses buscan respuestas sobre el destino de sus inversiones. Todavía resta determinar cuánto dinero habría ingresado a la organización, quiénes estaban detrás de su funcionamiento y si los damnificados podrán recuperar los fondos.

La desaparición de la plataforma dejó a los participantes sin posibilidad de continuar con las tareas, cobrar las remuneraciones pendientes o retirar el dinero que habían aportado.

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El antecedente de RainbowEX en San Pedro

El caso de Rauch recuerda a uno de los escándalos financieros más resonantes de los últimos años en territorio bonaerense. En 2024, RainbowEX sacudió a San Pedro con una plataforma que prometía ganancias extraordinarias en dólares mediante supuestas operaciones con criptomonedas.

El sistema se promocionaba a través de referentes locales y grupos de Telegram, donde se incorporaban nuevos inversores. Cuando comenzaron las restricciones para retirar los fondos, estalló el escándalo y se abrió una investigación judicial.

La causa incluyó allanamientos, detenciones y medidas para bloquear los sitios web de RainbowEX y Knight Consortium. La Justicia investiga posibles delitos financieros y presuntas estafas piramidales.

LANOTICIA1.COM realizó una amplia cobertura de aquel caso, que convirtió a San Pedro en uno de los epicentros de las investigaciones sobre este tipo de maniobras en territorio bonaerense.