Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca crear el Programa de Defensa del Estudiante, una herramienta destinada a proteger a quienes contratan viajes de egresados de escuelas primarias y secundarias, junto con sus familias.

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La propuesta fue impulsada por el diputado provincial Juan Ariel Archanco, de Unión por la Patria, y apunta a brindar información, asesoramiento y acompañamiento antes, durante y después de la contratación de los servicios turísticos.

El proyecto parte del reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes constituyen consumidores hipervulnerables, por lo que requieren mecanismos específicos de protección frente a posibles incumplimientos de las empresas prestadoras.

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Entre los objetivos centrales se encuentra la prevención de conflictos entre las familias y las agencias de turismo estudiantil, además de facilitar herramientas para resolver controversias cuando se produzcan irregularidades en los servicios contratados.

Cómo funcionaría el programa

La iniciativa establece que la autoridad de aplicación sea la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

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Ese organismo deberá trabajar de manera coordinada con la Dirección General de Cultura y Educación y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Entre las acciones previstas se encuentran campañas de difusión sobre la normativa vigente, orientación para estudiantes y familiares y mecanismos de asistencia ante problemas con las prestaciones contratadas.

El acompañamiento no se limitaría a los reclamos posteriores a un incumplimiento, sino que también buscaría prevenir inconvenientes desde el momento en que se contrata el viaje.

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El texto establece que la implementación se realizará utilizando las estructuras administrativas existentes, sin crear nuevos organismos ni incorporar cargos. También contempla la posibilidad de firmar convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas vinculadas con la actividad.

El argumento detrás de la propuesta

En los fundamentos, Archanco sostiene que es necesario profundizar las políticas de protección destinadas a los estudiantes que contratan viajes de egresados, teniendo en cuenta los conflictos que pueden surgir con las empresas del sector.

El legislador también pone el foco en el marco normativo que reconoce a niños, niñas y adolescentes como consumidores hipervulnerables, debido a las dificultades adicionales que pueden enfrentar para conocer y ejercer plenamente sus derechos.

Además, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de derogar más de 60 resoluciones y disposiciones vinculadas con la defensa de los consumidores. Entre las normas mencionadas se encuentra una resolución de 2006 que había establecido un programa de asistencia para quienes contrataban servicios de turismo estudiantil.

Frente a ese escenario, el proyecto busca establecer una herramienta de alcance provincial que garantice respaldo institucional a los estudiantes y sus familias ante eventuales problemas con las agencias.

La iniciativa deberá avanzar en el tratamiento legislativo para determinar si se convierte en ley y, de esa manera, establece un nuevo mecanismo de protección para quienes organizan y contratan viajes de egresados en la provincia de Buenos Aires.