Una iniciativa impulsada en Junín busca transformar el sector del Parque Natural Laguna de Gómez con la instalación de parques de diversiones y acuáticos orientados al turismo y al entretenimiento familiar.

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Según informó el medio local La Verdad Online, la concejala de La Libertad Avanza Oficial, Belén Veronelli, mantuvo una reunión en la laguna con empresarios vinculados al rubro del entretenimiento, quienes analizan desembarcar en la ciudad con una inversión estimada entre 200 y 300 mil dólares.

Entre los visitantes estuvieron Oscar García, Guillermo Barrera y Sebastián Prieto, responsables de distintos emprendimientos recreativos, entre ellos el Parque Infantil de la República de los Niños de Gonnet y parques acuáticos en San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó.

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En diálogo con el medio local, Veronelli explicó que la propuesta inicial contempla la instalación de “un mini parque acuático para todas las edades” junto con “un mini parque de diversiones para niños de hasta 13 años”, con posibilidad de expansión futura dependiendo del funcionamiento del proyecto.

Durante la recorrida realizada por el predio comenzaron a definirse posibles ubicaciones para el emprendimiento. La idea es aprovechar sectores cercanos al espejo de agua para el desarrollo del parque acuático, mientras que sobre la costa se instalarían los juegos recreativos.

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“La inversión que ellos estiman para la ciudad es de 200 a 300 mil dólares, una suma muy importante. Se fueron muy conformes y podríamos decir que dieron el ok a la inversión en Junín”, aseguró la edil libertaria.

Además, destacó que el objetivo es generar empleo local. Según indicó, el proyecto podría crear entre 10 y 15 puestos de trabajo fijos, priorizando especialmente a vecinos que viven en la zona de la laguna.

Veronelli aclaró que el avance definitivo dependerá ahora del Ejecutivo municipal. “Yo no tengo la última palabra, eso es tarea del Ejecutivo. Ese es el próximo paso”, sostuvo, y confirmó que ya solicitó una reunión formal con el intendente para presentar el proyecto junto a los empresarios.

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Otro de los puntos destacados de la iniciativa es la posibilidad de firmar convenios con escuelas de Junín para garantizar entradas gratuitas mensuales a estudiantes, independientemente de su situación económica. Según explicó la concejal, los empresarios aceptaron avanzar en esa modalidad, similar a la que aplican en La Plata.

Desde el espacio impulsor consideran que el emprendimiento podría convertirse en un fuerte atractivo turístico para la ciudad y potenciar la economía local. En ese sentido, Veronelli remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para atraer inversiones y consolidar nuevos desarrollos en el distrito.

“Estamos seguros que el Parque Natural Laguna de Gómez se convertirá en un verdadero imán turístico para el partido”, concluyó.