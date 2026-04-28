En el partido de General Pueyrredón, el bloque del PRO en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza que busca incorporar sanciones económicas para padres o tutores de menores involucrados en situaciones de acoso escolar, así como también para adultos que ejerzan violencia en eventos deportivos infantiles.

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La iniciativa apunta a modificar el Código Municipal de Faltas y establece que podrán ser multados aquellos responsables legales que, tras haber sido notificados por autoridades escolares o administrativas, no adopten medidas para frenar conductas de bullying por parte de los menores a su cargo.

La autora del proyecto, Liliana Piccolo, aclaró que la propuesta no busca castigar hechos aislados, sino intervenir en casos donde exista reiteración y una falta de respuesta por parte de los adultos. “La responsabilidad se configura cuando hay una notificación previa y un incumplimiento concreto del deber parental, ya sea por inacción, desinterés o negativa a tomar medidas razonables”, explicó en los fundamentos.

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En ese sentido, sostuvo que “educar implica asumir las responsabilidades frente a los efectos sociales de la crianza” y remarcó la necesidad de reforzar el rol de los adultos en la prevención del acoso escolar. Según argumentó, actualmente muchas de estas situaciones recaen sobre las instituciones educativas, que “no están preparadas ni les corresponde suplir las omisiones de la familia”.

El proyecto también contempla sanciones para mayores de edad que protagonicen o inciten hechos de violencia física o verbal en el marco de actividades deportivas donde participen niños, niñas o adolescentes. La medida surge a partir de episodios registrados en distintos ámbitos, donde padres o tutores han agredido a árbitros, otros adultos o incluso a menores durante competencias.

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“Estos comportamientos generan situaciones de extrema tensión y deben tener consecuencias que funcionen como disuasión social”, señaló Piccolo, quien además planteó que la iniciativa busca promover la reflexión y la toma de conciencia por parte de los adultos responsables.

La propuesta deberá ser debatida en el Concejo Deliberante local, donde se definirá su eventual aprobación e incorporación al régimen de faltas municipal.