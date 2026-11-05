Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon busca establecer multas de entre $250.000 y $3.500.000 para quienes maltraten, abandonen o pongan en riesgo el bienestar de los animales en el partido de General Pueyrredon.

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La iniciativa fue impulsada por Ariel Bordaisco, presidente del bloque UCR + Nuevos Aires, y propone incorporar un capítulo específico al Código Contravencional municipal para establecer sanciones diferenciadas según la gravedad de las infracciones.

Según informó el medio marplatense La Capital, el proyecto contempla tres categorías de faltas: leves, graves y muy graves, con penalidades económicas proporcionales a cada conducta.

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“Tenemos que avanzar hacia un sistema que permita actuar frente al maltrato animal con herramientas concretas. No es lo mismo una falta en las condiciones de higiene que abandonar un animal, privarlo de alimento o someterlo a situaciones de violencia. Cada conducta tiene que tener una sanción acorde a su gravedad”, sostuvo Bordaisco.

Entre las conductas que podrían ser sancionadas se encuentran la falta de hidratación o alimentación, la ausencia injustificada de atención veterinaria, el abandono, la exposición a condiciones climáticas extremas y los actos de violencia contra los animales.

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Además, la propuesta establece penalidades más severas para los casos de reincidencia y aquellas situaciones en las que se produzcan lesiones. También habilita la aplicación de medidas preventivas, como el retiro del animal cuando su salud o su vida estén en riesgo.

Un fondo para financiar la protección animal

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Fondo para la Preservación Animal, que se integraría con el dinero recaudado a través de las multas y eventuales donaciones de terceros.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, los recursos deberán destinarse prioritariamente a mejorar y mantener la infraestructura del Departamento de Zoonosis, para lo cual el Ejecutivo municipal tendrá que realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

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“Los animales son seres sintientes y eso tiene que reflejarse también en nuestras normas. No alcanza con reconocer sus derechos si después el Estado no cuenta con herramientas para intervenir, prevenir situaciones de maltrato y sancionar a quienes incumplen sus obligaciones”, manifestó el concejal.

La propuesta busca complementar el régimen municipal de protección animal vigente. Asimismo, establece que, cuando los hechos puedan constituir un delito, deberá darse intervención a la Justicia para que se aplique la Ley Nacional 14.346 de protección animal.

“Queremos una ciudad que cuide a sus animales, con reglas claras, controles y sanciones efectivas. La protección animal también es una responsabilidad pública”, concluyó Bordaisco.

El proyecto deberá avanzar en el ámbito legislativo local para su tratamiento y eventual aprobación.