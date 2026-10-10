La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Luciana Padulo, presentó un proyecto de ley para incorporar y reglamentar la figura de la “pareja pedagógica” en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y fortalecer el acompañamiento de los estudiantes.

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La iniciativa propone que dos docentes compartan de manera sistemática la responsabilidad pedagógica sobre un mismo grupo, para atender la diversidad de necesidades dentro del aula, detectar dificultades de aprendizaje de forma temprana y brindar un seguimiento más cercano de las trayectorias escolares.

“La presencia de dos docentes en el aula permitirá atender la heterogeneidad de los grupos, intervenir tempranamente ante dificultades de aprendizaje y ofrecer un acompañamiento más cercano a las necesidades de cada estudiante”, sostuvo la legisladora.

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En qué consiste la pareja pedagógica

El proyecto plantea una implementación progresiva de esta modalidad, con prioridad en los momentos considerados clave para las trayectorias educativas.

Entre los tramos contemplados se encuentran 1° y 2° año de la escuela primaria, por su importancia en los procesos de alfabetización inicial. También se incluyen la transición entre sala de 5 años y primer grado, y el paso de sexto grado de primaria a primer año de secundaria.

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La propuesta apunta especialmente a las instituciones ubicadas en contextos de vulnerabilidad socioeducativa y a aquellas que presentan mayores dificultades para acompañar los aprendizajes.

Según los fundamentos de la iniciativa, la presencia de dos maestros permitiría diversificar las estrategias de enseñanza y ofrecer respuestas más ajustadas a las necesidades de cada grupo.

Qué pasaría con los cargos docentes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de reasignar docentes ante la disminución de la matrícula escolar.

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Para ello, la iniciativa propone modificar el artículo 21 de la Ley del Estatuto Docente bonaerense, número 10.579, con el fin de permitir que los docentes cuyos cargos queden vacantes puedan ser reasignados dentro del mismo establecimiento bajo la modalidad de pareja pedagógica, con garantía de la totalidad de sus derechos laborales.

Padulo sostuvo que la reducción de la cantidad de alumnos por curso puede convertirse en una oportunidad para reorganizar los recursos humanos del sistema educativo y destinarlos a las aulas que más los necesitan.

De esta manera, el proyecto busca evitar que la disminución de divisiones derive necesariamente en la pérdida o disponibilidad de cargos, y propone utilizar esa capacidad docente para reforzar el acompañamiento escolar.

La caída de la natalidad y su impacto en las escuelas

Entre los argumentos presentados para fundamentar la iniciativa, la diputada mencionó los cambios demográficos que atraviesan el país y, en particular, la provincia de Buenos Aires.

En marzo de 2025, la Dirección Nacional de Población publicó el informe “Natalidad y educación en Argentina: Perspectivas a futuro”, que analiza el impacto de la reducción de los nacimientos sobre la matrícula escolar y la planificación educativa.

Según los datos citados por Padulo, entre 2014 y 2023 los nacimientos registrados en territorio bonaerense disminuyeron un 47,92%.

Además, el escenario proyectado en el informe contempla una posible reducción del 30,5% en la matrícula del nivel primario entre 2025 y 2030, al pasar de aproximadamente 1,63 millones a 1,13 millones de estudiantes.

Para la legisladora, estos indicadores reflejan una transformación que requiere anticipar medidas y planificar el uso de los recursos educativos.

El objetivo de mejorar la calidad y la equidad educativa

Padulo planteó que la disminución de la matrícula no debería traducirse únicamente en una reducción de cursos o cargos, sino que también podría aprovecharse para mejorar las condiciones de enseñanza.

La iniciativa busca institucionalizar una modalidad de trabajo conjunto entre docentes que permita responder a las distintas necesidades de los alumnos según la etapa educativa, el territorio y las características de cada escuela.

El proyecto propone utilizar los cambios demográficos como una oportunidad para fortalecer la presencia docente en las aulas, mejorar el acompañamiento de las trayectorias escolares y avanzar hacia una distribución de recursos que priorice a los establecimientos con mayores necesidades.

La propuesta deberá avanzar en el ámbito legislativo bonaerense para que se defina su tratamiento y eventual implementación.