El diputado provincial de La Matanza y jefe de bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, se reunió con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, para presentar el “Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses” y el proyecto de “Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores”, en el marco de la preocupación por la morosidad creciente, sobre todo, con billeteras virtuales.

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El proyecto de Tignanelli busca generar un marco normativo que proteja los derechos de los bonaerenses ante las entidades financieras. En concreto se ofrecería una instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de deudas y frenar los abusos de financieras, plataformas digitales y agencias de cobro. En lo que va de la gestión de Javier Milei miles de familias bonaerenses tuvieron que endeudarse por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico.

Según datos de Equilibra, la morosidad del crédito al sector privado prácticamente se quintuplicó en un lapso de 18 meses, pasando de 2% en noviembre de 2024 a 9,7% en mayo de 2026. El incumplimiento es más elevado en personas que en empresas y la situación es más grave en entidades no financieras, donde la morosidad tocó el 30,3%, frente al 7,6% en entidades financieras. La cantidad de personas en situación irregular creció de manera exponencial. En dos años, el número de deudores con retrasos pasó de 2,4 a 5,8 millones de argentinos.

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Sobre el motivo del endeudamiento, Tignanelli expresó: “tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”.

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Cómo funcionaría

En el Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerense, el ciudadano deberá registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores. Luego, la Defensoría tomará el caso e intervendrá frente al acreedor para negociar o renegociar los términos de la deuda.

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Esta intervención también busca poner en pie de igualdad la relación entre la persona endeudada y los bancos, financieras o acreedores de cualquier tipo. Al respecto, Tignanelli señaló: “La idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobrar las deudas con el poder que tiene el Estado, en este caso el defensor del pueblo para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, expresó Lorenzino.

En esa línea, indicó que “buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”.

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El asesoramiento de la Defensoría se hará de forma gratuita y permitirá coordinar negociaciones entre las y los consumidores y sus acreedores. De convertirse en ley el proyecto, esta instancia será obligatoria antes de que la negociación siga por el camino judicial.

Por su parte, el proyecto de ley presentado por Tignanelli propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores cuyo objetivo será prevenir, encauzar y resolver las situaciones de endeudamiento extremo que impiden a las personas afrontar el pago de sus deudas sus deudas.

El régimen busca facilitar la reestructuración de esas deudas mediante negociaciones que establezcan nuevas condiciones de cumplimiento razonables y sostenibles.

El asesoramiento de la Defensoría se hará de forma gratuita y permitirá coordinar negociaciones entre las y los consumidores y sus acreedores. De convertirse en ley el proyecto, esta instancia será obligatoria antes de que la negociación siga por el camino judicial.