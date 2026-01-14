Durante los próximos días, distintos destinos de la costa bonaerense ofrecerán una variada agenda de visitas guiadas y actividades turísticas pensadas para disfrutar de la naturaleza y la historia.

Con opciones gratuitas y propuestas para toda la familia, municipios como Mar Chiquita, Patagones, General Alvarado, Tres Arroyos y Pinamar invitan a vecinos y turistas a conocer sus atractivos desde una mirada diferente.

En el partido de Mar Chiquita, la oferta se destaca por sus recorridos ambientales. El viernes 16 a las 18.00 se realizará el Sendero Bosque, Arroyo y Mar en La Caleta, un paseo que permite recorrer tres ecosistemas y apreciar plantas nativas y exóticas, además de observar aves migratorias y fauna autóctona. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

El sábado 17 y el martes 20 a las 9.30, en el Balneario Parque Mar Chiquita, se desarrollará el Sendero de la Albúfera, una propuesta de interpretación ambiental que invita a conocer la biodiversidad del lugar a través de la observación de médanos, pastizales, el mar y la laguna. Ese mismo sábado, a las 11.30, se podrá participar del Circuito Escuela Sustentable, un recorrido por la primera escuela autosustentable del país, construida con materiales reciclados y abastecida con energías renovables.

La agenda se completa con el Sendero Cordón Médanos, el miércoles 21 a las 9.00 en Santa Elena, y el Sendero Parque Lago, el jueves 22 a las 18.00, dos caminatas guiadas que permiten descubrir paisajes costeros y la biodiversidad local.

En Carmen de Patagones, el viernes 16 a las 19.00 tendrá lugar la visita guiada “Patagones y su Encanto Nocturno”, un recorrido peatonal por el casco histórico, declarado Poblado Histórico Nacional, con paradas en edificios emblemáticos, plazas y miradores panorámicos. Además, en el Balneario Los Pocitos, todos los sábados de enero a las 11.30 se realizan visitas ecoturísticas orientadas a conocer el ecosistema costero y promover el cuidado del ambiente.

Por su parte, Miramar propone una Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino el sábado 17 a las 10.00, con salida desde la Base de Guardaparques. El recorrido, acompañado por personal especializado, permite disfrutar de uno de los pulmones verdes más importantes de la región.

En el distrito de Tres Arroyos, el miércoles 21 a las 17.00 se desarrollará una nueva edición de Marea Rural 2026, con salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para visitar la localidad de San Francisco de Bellocq, una propuesta que busca poner en valor los pueblos rurales y sus tradiciones.

Finalmente, Pinamar suma una experiencia diferente con la Visita Guiada al Viejo Hotel Ostende, los martes 20 y jueves 22 a las 17.00. El circuito, de carácter arancelado, recorre anécdotas y sucesos históricos vinculados a los orígenes de la ciudad y uno de sus edificios más emblemáticos.